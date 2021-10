Ángela Aguilar et quelques curiosités que vous ne connaissiez peut-être pas | Instagram

Plus la star de la musique et la plus jeune fille de Pépé Aguilar, ses fans veulent en savoir un peu plus sur la vie privée d’Ángela Aguilar, c’est pourquoi vous serez sûrement intéressé d’en savoir un peu plus sur cette jeune femme coquette.

Le nom de Angèle Aguilar a plus de 200 000 recherches sur Google, le nom de son père et de ses frères Aneliz et Leonardo ne complète pas le nombre total de recherches de l’interprète de « En Realidad », « La Llorona » et « Dis-moi comment tu veux. «

Le nom complet de cette jolie chanteur De la régionale mexicaine et petite-fille des célèbres chanteurs Antonio Aguilar et Flor Silvestre est Ángela Aguilar Álvarez, curieusement elle a les trois acronymes comme lutte triple A.

Malgré le fait qu’une des héritières de la dynastie Aguilar soit née aux États-Unis à Los Angeles, en Californie, c’est peut-être à cause de cette ville que ses parents ont décidé de la nommer Angela.

Malgré le fait qu’elle et sa famille vivent aux États-Unis, la jeune femme est très attachée au Mexique, puisque sa famille ascendante est originaire de ce pays, c’est pourquoi elle se sent aussi complètement mexicaine.

Ángela Aguilar et quelques curiosités que vous ne connaissiez peut-être pas | Instagram angela_aguilar_

Si has notado en sus presentaciones en donde deleita a todos con su voz, también lo hace con sus atuendos, pues es tanto el orgullo que siente por el país Azteca que porta orgullosa vestidos no solo hechos en México si no que refleja la cultura de todo le pays.

Probablement une autre chose que vous ne saviez pas à son sujet, c’est qu’elle adore la cuisine mexicaine, en particulier les tacos parmi lesquels elle préfère le pasteur et les fameux tacos panier qui sont généralement composés de divers ragoûts.

Les fameuses flûtes de poulet et bouillons de poulet, ont aussi tendance à caresser votre palais comme les plats préférés de Angèle Aguilar.

C’est peut-être quelque chose de plus qu’évident et vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais la jeune femme est une amoureuse de la mode, c’est quelque chose qui la fascine et on le voit tout de suite dans ses photographies.

Dans le ranch de sa famille, en plus d’avoir une immense cavalerie avec de beaux étalons, ils en ont 10 mais environ.

Ils sont sûrement chargés de prendre soin de l’environnement et d’être les gâtés, parmi eux l’un de la race carlin qui est l’animal de compagnie d’Angela et qui l’a montré à plus d’une occasion; Pour finir dans une de ses vidéos, il a commenté sa taille, celle-ci est de 1 mètre et 68 centimètres.