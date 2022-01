Ángela Aguilar et sa jupe plissée deviennent une tendance

Ángela Aguilar impose la mode avec sa jupe plissée coquette | Instagram

Apparemment, Ángela Aguilar n’arrête pas de surprendre ses millions d’adeptes, surtout en ce qui concerne les vêtements, tout comme cela s’est produit avec un flirt jupe plissée vous venez d’utiliser.

Aujourd’hui, la plus jeune fille de Pepe Aguilar, célèbre interprète de la chanson Por Mujeres Como Tú, est connue comme la princesse de la musique mexicaine, depuis 2018, date à laquelle sa renommée internationale a commencé, elle n’a cessé de surprendre le public.

Sa musique et les paroles de ses chansons conquièrent des millions de jeunes et moins jeunes, cependant son goût pour la mode et la sécurité qu’il reflète lorsqu’il porte certains vêtements est quelque chose qui a captivé des millions de personnes, on pourrait même dire que Angèle Aguilar est devenu un influenceur.

Ses tenues emblématiques dans certaines de ses vidéos officielles sont devenues une tendance, dont elle est également fière et dans ses histoires Instagram, elle est fière lorsqu’elle est taguée par ses fans.

Quelque chose qui a sans aucun doute caractérisé l’interprète de « En Realidad » et « La Llorona » sont les combinaisons de ses tenues, elle utilise des vêtements classiques et à la mode, créant une combinaison incroyable, comme cela s’est produit avec cette jupe frappante au-dessus du genou presque à la hauteur. de ses cuisses.

Ángela Aguilar a un excellent goût vestimentaire | Instagram angela_aguilar_

À plus d’une occasion, avec ses tenues, il a montré son amour pour le Mexique, pas pour rien, son plus récent album s’intitule « Mexicain amoureux« , où d’ailleurs dans ses concerts il utilise toujours des vêtements traditionnels de certains états de la république et apparemment il en va de même au quotidien.

La conception qui Angèle Aguilar Elle a partagé que c’était à travers ses stories Instagram, la jupe qu’elle portait était assez colorée, ajustée à la taille et en bas on pouvait voir les « tableaux » qui d’ailleurs sont devenus une tendance dans les années 90.

La jupe avait des carrés de différentes couleurs, jaune, bleu, rose et violet, le tout sur un fond noir, seuls ces motifs étaient un peu croisés lui donnant un effet circulaire, le haut avec lequel cette pièce coquette accompagnait était noir avec une manche longue, quelque chose de simple pour mettre en valeur sa jupe.

Sûrement quand il y a une nouvelle tendance, il sera prudent de se tourner vers la belle chanteuse de 18 ans, qui est constamment à l’avant-garde et en même temps, combinant tout avec son bon goût, comme cela s’est produit à cette occasion.