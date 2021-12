Ángela Aguilar et sa vidéo avec 61 millions de vues sur Youtube

Ángela Aguilar et sa vidéo la plus vue sur sa chaîne YouTube | Instagram

Étant une jeune chanteuse pleine de talent et issue d’une des dynasties les plus célèbres du Mexique, il semble que le succès d’Angela Aguilar était déjà assuré, pour preuve nous vous présentons la vidéo la plus vue depuis votre chaîne Youtube.

À plus d’une occasion Angèle Aguilar Il nous a montré pourquoi il est une véritable star de la ranchera mexicaine ou de la musique régionale comme on l’appelle aussi, son talent et sa belle voix sont devenus l’un des favoris dans tout le pays.

Comme exemple de ceci dans son chaîne Youtube On trouve plusieurs vidéos qui ont des milliers voire des millions de vues, il n’y en a qu’une qui a plus de 61 millions de vues, curieusement dans celle-ci apparaît sa grand-mère Flor Silvestre.

La vidéo s’intitule « ciel rouge« , qui est précisément une chanson de la femme d’Antonio Aguilar, et maintenant sa petite-fille l’a partagée il y a trois ans, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Si vous avez déjà compris que la jeune chanteuse interprète de « En Realidad » avait quinze ans lorsqu’elle a enregistré cette chanson en compagnie de sa grand-mère, qui a perdu la vie le 25 novembre 2020, évidemment on remarque tout de suite qu’elle est un hommage à elle.

On peut se demander pourquoi, bien tout au long des 4h09 que dure la chanson on retrouve quelques détails qui l’indiquent justement en commençant par le cheval blanc, puisqu’on sait que le chanteur était fan de ce type d’étalon et justement de cette couleur.

D’autres détails que nous avons trouvés étaient des images de Flor Silvestre, c’étaient deux portraits d’elle, sûrement dans le ranch familial nous avons trouvé plusieurs portraits de la matriarche de l’Aguilar, la meilleure surprise que nous avons trouvée dans la vidéo officielle de Angèle Aguilar il est allé chez sa propre grand-mère.

Presque à la fin de sa vidéo au bout d’un couloir, assise en train de profiter du jour où nous rencontrons ce personnage important de la musique de ranch, Angela s’approche d’elle et l’embrasse, tandis que sa grand-mère lui offre un cadeau enveloppé dans un drap rouge.

Avec la surprise de cette belle vidéo en hommage à l’amour de sa vie, comme à plus d’une occasion la jeune fille de 18 ans nous l’a fait savoir.

La plus jeune fille de Pepe Aguilar nous a toujours montré que pour elle, sa famille est la chose la plus importante pour elle, évidemment sa famille aussi bien que ses fans, elle a constamment tendance à interagir avec eux, pour cette raison elle est tellement aimée par ses anges .