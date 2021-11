Ángela Aguilar et ses baskets Versace à 33 000 pesos

Ángela Aguilar, connaît ses célèbres chaussons Medusa Aevitas | Instagram

La coquette et célèbre chanteuse de musique régionale mexicaine Ángela Aguilar nous a montré à plus d’une occasion son excellent goût pour s’habiller, à certaines occasions, elle utilise généralement des vêtements de marque tels que Versace et les célèbres baskets Méduse Aevitas.

Pendant quelques jours que Angèle Aguilar La plus jeune fille de Pepe Aguilar est devenue encore plus populaire qu’elle ne l’était déjà, car elle est apparue aux La Radio Awards avec des baskets particulières qui ont attiré l’attention de tout le monde.

Ces magnifiques chaussons de la célèbre marque italienne Versace Créés par le regretté designer Gianni Versace, ils sont devenus encore plus populaires grâce au jeune interprète de « Dis-moi comment tu veux ».

Le design est assez caractéristique de la marque, extrêmement ostentatoire et élégant, comme c’est le cas depuis que Gianni a lancé la marque dans un petit magasin en Italie.

Selon la page Versace, le coût de ces belles baskets est de 33 100 pesos mexicains, toutes tailles comprises.

En plus de la couleur jaune avec laquelle on a vu la chanteuse récemment aux remises de prix, où elle a d’ailleurs remporté trois prix parmi les cinq catégories auxquelles elle a été nominée, on retrouvera également les nuances de noir, gris, rouge et rose fuchsia. .

Dans une autre de ses photographies publiée le 22 octobre, Angèle Aguilar Elle portait le même design rose, elle les portait pour promouvoir « Caravan from Beyond », tout en arborant une tenue colorée avec du denim et un haut rose et des détails bleu vif.

Certaines des caractéristiques que vous pouvez trouver lorsque vous admirez ces belles et frappantes baskets sont :

Double plateforme Cristaux Medusa Charm Talon haut Bracelet à fermoir Semelle : 100 % cuir de veau Semelle intérieure : 100 % cuir de veau Bout carré

Ángela Aguilar avait l’air impressionnante lors de sa participation aux La Radio Awards, tout au long de l’événement, elle a utilisé quatre tenues différentes et elles étaient toutes très intéressantes et coquettes, chaque fois qu’elle sortait devant les caméras, elle était impressionnante.

Depuis qu’elle a commencé sa carrière de chanteuse alors qu’elle n’avait que 9 ans, Angela s’est toujours démarquée par son goût pour la mode, surtout maintenant qu’elle a grandi à chaque occasion elle partage du contenu sur Instagram en portant ses vêtements.

À plus d’une occasion, elle a surpris ses fans grâce à sa jolie silhouette et sa façon saisissante de s’habiller, surtout pour son bon goût.