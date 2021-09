Ángela Aguilar et ses robes font la fierté de tout le Mexique !

À plus d’une occasion, le chanteur Ángela Aguilar s’est avérée être une digne représentante de Mexique, non seulement pour interpréter la musique régionale mexicaine, mais parce que pour elle, c’est une fierté d’appartenir à ce pays, qui se démarque dans chacune de ses tenues, élevant le nom du Mexique.

Sans aucun doute Angèle Aguilar Elle a rapidement gagné l’affection de millions de personnes, en grande partie à cause de son charisme, qui apprend à en savoir un peu plus sur elle établit immédiatement un lien ou réalise simplement qu’elle est tout amour.

Talentueuse, intelligente, belle et surtout, la jeune interprète de “Dis moi comment tu veux“, elle ne manque pas l’occasion de montrer à quel point elle est fière d’appartenir aux États-Unis du Mexique.

Cela peut vous intéresser : Kimberly Loaiza dans une tendre vidéo prétend être enceinte !

Avec chacun des vêtements dans lesquels on la voit dans ses présentations, la jeune célébrité de la musique ranchera ou mexicain régional, comme on l’appelle aussi, met en valeur la culture et son goût exquis pour les vêtements qui étaient utilisés il y a quelques années et qui semblent aujourd’hui être l’héritage du pays.

La culture du Mexique se caractérise par être plus que colorée et gaie, mais en même temps élégante, cette combinaison se retrouve constamment dans les robes et les tenues d’Angela.

A lire aussi : Jennifer Lopez fait un bisou inhabituel à son petit ami Ben Affleck !

Dans la publication, vous pourrez apprécier certains des vêtements que la plus jeune fille de Pépé Aguilar Il l’a utilisé tout au long de sa carrière ou plutôt depuis que son nom est devenu plus populaire qu’il ne l’était déjà il y a quelques années lorsqu’il a commencé sa carrière de chanteur.

Ces photographies ont été partagées à travers ses histoires, elle a toujours mentionné qu’en dépit d’être née et d’avoir étudié ce qui se passe dans sa vie aux États-Unis, elle se sent plus mexicaine, car ses parents et ses grands-parents sont nés dans ledit pays, pour elle est et sera toujours une fierté d’appartenir à la culture mexicaine.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

C’est probablement pourquoi on l’a vue porter des vêtements caractéristiques de certains États de la République à des reprises constantes, parfois adaptées et peut-être même un peu modernisées sans perdre l’essence du vêtement.

Étant l’un des plus grands représentants de la culture au Mexique, il ne serait pas surprenant qu’Ángela Aguilar ait influencé une grande partie de son angelitx afin qu’ils portent aussi fièrement des costumes de notre culture.