Angela Aguilar et son intonation controversée de l’hymne national dans le combat de ‘Canelo’

De même, le père de la jeune femme, Pepe Aguilar, était contrarié par ceux qui critiquaient Ángela et a publié une vidéo dans laquelle il regrettait que les gens se concentrent sur les erreurs plus que sur les bonnes choses, comme le retour aux événements de masse.

«C’est très intéressant sur quoi nous nous concentrons. Le monde s’ouvre, pour la première fois il y a un événement sur le continent américain après un an avec plus de 50 000 personnes, vaincre le virus, Canelo gagne à nouveau, et le putain de sujet tendance «est l’hymne national d’Angela», a déclaré le chanteur de «Pour les femmes comme vous».

De son côté, Angela était reconnaissante à El Canelo et à son père pour l’opportunité et partagé des moments de son retour sur scène dans les réseaux. “Avec des problèmes techniques et des intonations lentes, mais je suis très reconnaissante. Merci pour votre soutien et votre amour toujours”, at-elle déclaré. .