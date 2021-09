Angela Aguilar exposée par son père montre un talent caché ! | Instagram

Le chanteur Pépé Aguilar Il a exposé sa plus jeune fille Angela Aguilar, montrant son talent caché quelque chose avec lequel sans aucun doute plus que certains de ses fans ont été surpris.

Sans aucun doute, la dynastie Aguilar est l’un des plus grands représentants de la musique régionale mexicaine, Pepe Aguilar en compagnie de ses enfants a montré pourquoi ce genre continue d’être l’un des favoris du pays.

Puisque ses deux enfants, guidés par lui, ont justement décidé de poursuivre la tradition de sa famille d’interpréter le régional mexicain comme le faisaient leurs grands-parents. Antonio Aguilar et Flor Silvestre, ce genre musical est sans aucun doute devenu l’un des favoris des nouvelles générations.

De son côté, la jeune célébrité de seulement 17 ans, devenue célèbre grâce à l’année où elle a interprété l’une des chansons les plus emblématiques de Chavela Vargas”La Llorona« Aux Latin Grammy Awards, sa popularité a commencé à augmenter de façon exponentielle.

Ceci ajouté au fait qu’avec sa voix exquise, sa beauté et son caractère unique, il gagne jour après jour l’affection et surtout l’admiration de millions d’internautes, ce n’est pas pour rien qu’il pourrait être considéré comme l’une des plus grandes stars de la musique latine et pas seulement au Mexique mais aussi dans d’autres pays hispanophones.

Récemment, à travers ses stories, l’interprète de “Pour les femmes comme toi”, a partagé une vidéo où il se vantait de sa fille et de l’aisance et de l’audace qu’elle a à monter, Angèle Aguilar Elle ressemble à une experte, quelque chose qu’elle avait déjà partagé, mais seulement une petite partie.

Comme tout père fier, tout exploit que réalisent ses enfants vaut la peine d’être exhibé tout comme il l’a fait à travers ses histoires et apparemment c’est quelque chose que la belle chanteuse aime aussi, d’autant plus qu’on a vu à plusieurs reprises certaines publications d’équitation même si celles-ci avaient été juste des photos.

Dans les vidéos, il parvient à se démarquer encore plus et à exciter ceux qui le voient, surtout à cause de la facilité avec laquelle cela lui donne l’air, il a sûrement pratiqué le dressage dès son plus jeune âge et aujourd’hui, il peut le faire comme un professionnel.

Certes, en plus de ce talent impressionnant que possède la jeune chanteuse, il y en aura d’autres qui, avec le temps, partageront probablement avec ses millions de followers, qui sont toujours prêts à lui donner de l’amour dans chacune de ses publications.