Ángela Aguilar fait ressortir son côté ranch avec cette tenue séduisante | Instagram

Constamment le chanteur Ángela Aguilar, 17 ans, a surpris ses fans, grâce au type de contenu qu’elle partage sur les réseaux, on trouve des tenues qui imposent la mode, comme celle qu’elle a récemment publiée où elle ressemble à une fille de ranch entière.

La famille de Angèle Aguilar s’est distinguée pour être l’une des dynasties les plus célèbres de toutes MexiqueComme les Fernandez, l’héritage de son père et de ses grands-parents repose désormais sur elle et ses frères et sœurs.

Bien que contrairement à leur sœur aînée Aneliz, Ángela et Leonardo sont ceux qui se consacrent à la musique tout comme Pepe et Antonio Aguilar, deux grandes célébrités de la musique et du cinéma.

A lire aussi : Netflix et les 3 séries de science-fiction incontournables !

Malgré son jeune âge, l’interprète de “En réalité“Elle est devenue une star sur scène, conquérante non seulement avec sa beauté évidente et sa voix formidable, mais aussi avec ses tenues magnifiques et frappantes.

Dès son plus jeune âge, il a commencé sa carrière dans la musique, mais récemment, il a commencé à attirer l’attention sur les réseaux sociaux, notamment en raison du fait qu’il a un excellent goût dans le choix de ses tenues, comme nous l’avons observé à plus d’une occasion.

Cela peut vous intéresser : Paris Hilton révèle qu’elle portera 10 robes à son mariage !

Pour preuve, ses publications commencent immédiatement à avoir des milliers de likes et de commentaires, comme cela s’est produit avec celui-ci qu’il a lancé sur Instagram pendant 11 heures, comptant déjà plus de 580 000 cœurs rouges.

“Comme la mienne est sérieuse”, a partagé Angela dans sa description, le premier commentaire que nous avons trouvé dans la publication vient de son père Pépé Aguilar, qui lui a dit qu’elle était très jolie, plusieurs internautes ont démenti ce commentaire affirmant que sa fille est très belle.

A lire aussi : Chayanne partage son secret pour être plus que coquette !

Sur la photo, elle porte une tenue frappante comme une cow-girl complète, avec un denim typique, un jean et une chemise qui a des lignes croisées de différentes couleurs de la gamme du bleu avec une qui se démarque immédiatement d’un beau ton moutarde, sans oublier sa caractéristique rouge à lèvres dans le ton rouge.

Tu es magnifique dans un Texan “,” Quelle perfection est la tienne “,” Orale, comme tu ressembles beau à un petit ange “, ont écrit certains de ses fans.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Angela Aguilar appelle affectueusement ses fans “petits anges”, un surnom avec lequel elle se réfère à eux, très excitée à chaque fois qu’elle les mentionne et les salue dans l’une de ses vidéos ou publications où elle les tague et les fait participer à certaines de ses activités.