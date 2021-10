Ángela Aguilar, fêtera le 2 novembre dans une caravane | Instagram

Vêtue d’une tenue colorée qui a immédiatement attiré l’attention, Angela Aguilar a partagé un photo où il faisait la promotion d’un nouvel événement auquel il participera pour célébrer le 2 novembre, l’une des traditions les plus importantes du Mexique.

Malgré que Angèle Aguilar la fille de Pépé Aguilar Elle ressent une grande fierté d’être mexicaine de la part de ses parents et de son grand-père Antonio Aguilar.

A plusieurs reprises, vous remarquerez que l’interprète de « La Llorona » éprouve une grande admiration non seulement pour la culture mais aussi pour les personnages représentatifs du Mexique, comme María Félix.

Précisément parce qu’elle ressentait tant d’amour pour l’un des pays les plus colorés et les plus frappants d’Amérique latine, la chanteuse a ressenti une grande joie lorsqu’elle a été invitée à faire partie de la caravane pour célébrer le jour où au Mexique nous nous souvenons de nos proches qui sont partis. .

Je suis très heureuse de rejoindre Manzanita Sol… Une journée très spéciale pour célébrer tous nos proches », a déclaré Angela Aguilar.

Le nom de cet événement est « Caravana del Beyond », et bien que la célébration soit complètement mexicaine dans certains endroits aux États-Unis, ils l’ont également adopté comme ici avec Halloween.

L’endroit où il aura lieu est à Los Angeles, en Californie aux États-Unis, où l’on suppose qu’il y a un grand nombre de Mexicains travaillant dans cet État.

Angèle Aguilar Elle portait un jean ample avec une belle paire de chaussures à plateforme en rose fuchsia ou aussi connu sous le nom de « rose mexicain », la chose frappante sur sa photo était le haut qu’elle portait.

C’était un corset rose avec du bleu avec une seule manche, il marquait évidemment sa taille étroite, apparemment la caravane pourrait se faire à bord de certaines voitures volkswagen, comme celle dans laquelle cette belle chanteuse est assise.

Les lieux où vous pourrez voir « Caravan of the Beyond » qui se déroulera d’ailleurs pendant deux jours, où d’ailleurs il y aura aussi des cadeaux et des surprises :

Le 24 octobre sera un samedi de 12 h à 15 h à Whittier Narrows, puis de 16 h 30 à 18 h 30 à Gilbert Lindsay Plaza.

Le 25 octobre tombera un dimanche de 11h00 à 14h00 sur la Plaza Olvera et de 16h00 à 18h00 au King Taco.