Ángela Aguilar impose la mode avec sa tenue, au style urbain ! | Instagram

Être l’un des chanteurs Celle qui a le plus surpris son public non seulement à cause de sa voix mais aussi à cause de sa jeunesse, puisqu’elle a à peine 17 ans, est Angela Aguilar qui, en plus de devenir une tendance constante, est apparemment devenue une grande influenceuse de la mode et une célébrité des réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram officiel où Angèle Aguilar Il compte plus de 6,6 millions de followers et chouchoute constamment ses fans, ceci grâce aux publications qu’il partage habituellement, où il apparaît en arborant des tenues impressionnantes.

La même chose s’est produite il y a cinq jours dans son compte officiel, dans lequel il pose avec une tenue saisissante, mais un peu moins que la scène où il se trouvait.

Comme vous pouvez le voir Ángela Aguilar appréciait cette séance photo, l’interprète de “Dis moi comment tu veux« À côté de Christian Nodal, il posait sur un banc en métal rose fuchsia ou « rose mexicain ».

La plus jeune fille du chanteur régional mexicain Pépé Aguilar, Elle portait un haut sans manches blanc, des baskets à bracelet noir assez hautes en plus d’un petit sac à dos, mais ce qui a probablement fait le plus de bruit parmi ses fans était la pièce du bas, car Angela portait un pantalon qui semblait être fait de patchs.

Cette pièce particulière était faite de différentes nuances de bleu, toutes faisaient partie du même type de tissu, mais dans des couleurs différentes, parmi lesquelles : blanc, bleu, bleu ciel, turquoise et aigue-marine, les pièces n’étaient pas coupées avec symétrie dans certaines parties , mais ils ont convenu qu’ils étaient rectangulaires.

En plus de cette tenue colorée, Aguilar était devant une fresque urbaine colorée, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de couleurs entre le noir et le blanc, elles ont attiré beaucoup d’attention, notamment à cause des formes romantiques qu’elles avaient, des cœurs et des fleurs parmi elles. .

J’aimais mon pantalon bleu”, a écrit Angela Aguilar.

Sur la deuxième photo, vous pouvez voir un angle légèrement plus net, et plus éloigné de la peinture murale et donc de la chanteuse coquette qui montre déjà un peu plus son sac à dos beige avec quelque chose en noir.

Cinq jours après sa publication, les photos d’Angela comptent 563 439 cœurs rouges en plus de 1 424 commentaires, dont la plupart lui disent qu’elle est plutôt jolie.

Tu es la meilleure”, “Tu es une belle déesse, je t’aime très fort”, “Je t’adore, quelle belle photo”, ont écrit plusieurs fans.

Quelque chose qui a caractérisé la jeune fille de 17 ans est son bon goût pour la mode, même si elle porte une tenue simple, elle parvient toujours à lui donner une touche frappante et même glamour, beaucoup de ses publications sinon la plupart d’entre nous trouveront l’interprète de “En réalité“portant des tenues exquises et surtout très belles.

Elle a récemment partagé une vidéo où elle mentionnait qu’une de ses dates pour donner des concerts serait modifiée, au 18 février 2022 en raison de la pandémie, elle donnerait une présentation à la CDMX Arena, mais parce qu’à certains endroits au Mexique le trafic le feu était redevenu rouge et ils décidèrent de changer la date pour s’occuper de leurs futurs assistants.

Pour cela, Angela a eu la délicatesse de faire un live pour donner des nouvelles à ses followers, cependant cela s’est accompagné d’une très bonne nouvelle que les personnes qui ont acheté leurs billets pourraient les économiser et assister avec eux jusqu’à l’année prochaine et qu’ils auraient plus le temps de se préparer et de pouvoir leur offrir un fabuleux spectacle digne de leurs petits anges comme elle le leur raconte affectueusement.