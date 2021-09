Ángela Aguilar lance son nouvel album et c’est déjà un succès !

Le nouvel album d’Angela Aguilar est devenu un succès retentissant, cette chanteuse coquette de 17 ans est extrêmement excitée grâce à l’acceptation que “Mexicain amoureux“a eu du public.

A travers plusieurs vidéos sur son compte Instagram officiel, la célèbre célébrité de la musique régionale mexicaine remerciait ses fans pour leur soutien, précisément à cause du succès que son Nouvel album.

Il y a un jour, il a partagé un peu vidéo où elle a présenté la conception de la couverture, où d’ailleurs elle a elle-même mentionné qu’elle avait de nombreuses significations cachées.

Sur sa chaîne YouTube il a partagé une vidéo il y a un jour où apparaît la pochette de son nouvel album, c’est sûrement l’un des neuf singles, il a pour titre : “Ángela Aguilar – She what gave you ft Jesse & Joy (Official Audio) “Nous allons le partager avec vous tout de suite.

Ce nouvel album contient neuf chansons inédites, dont plusieurs sont de sa propre auteur, nous verrons donc une nouvelle étape dans sa carrière d’auteur-compositeur-interprète.

Quelque chose qui a sûrement attiré leur attention, c’est qu’Angela Aguilar a mentionné qu’elle avait des détails secrets sur sa couverture, sûrement ceux qui ont réalisé que cela commencerait immédiatement à enquêter sur chacun d’eux.

Ce qui a le plus attiré l’attention de la publication qu’il a partagée, ce sont les petits détails, parmi lesquels il a affirmé que parmi les neuf sujets, il y en avait un que sa grand-mère aimait particulièrement Fleur sauvage.

Peu de temps avant de lancer son album dans ses histoires, il avait partagé que dans ces neuf projets, il aurait des collaborations avec d’importantes personnalités de la musique comme preuve de cela, nous avons Jesse & Joy.

Dans la vidéo qu’il a partagée sur la chanson qu’il chante en collaboration avec ce groupe, il a également les paroles du single, grâce à cela, il sera plus facile pour ses fans de l’apprendre.

Parmi les commentaires qu’ils lui ont écrits dans cette vidéo spécifique, on retrouve plusieurs internautes fiers qu’une jeune femme talentueuse comme Ángela Aguilar ait des racines mexicaines, car elle met en avant le nom du Mexique et surtout la culture.

Cet album pour Angela lui a appris à avoir de la patience, à avancer lentement, mais fort et sûr, mots qu’elle a commentés sur la pochette de son album, la fierté que son père doit sûrement ressentir Pépé Aguilar c’est probablement quelque chose d’indescriptible.