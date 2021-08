Ángela Aguilar met en valeur sa taille micro avec une robe particulière | Instagram

Le talent du chanteur Ángela Aguilar ne se limite pas seulement à la musique, mais aussi à son excellent goût pour la mode, à cette occasion elle portait une belle robe noire avec une ceinture qui ajuste et met encore plus en valeur sa petite taille.

La beauté de Flor Silvestre a sans aucun doute été héritée de sa plus jeune petite-fille, notamment en raison de son goût pour les vêtements traditionnels de style mexicain, avec des tissus et des motifs saisissants ainsi que des applications de fleurs.

Dans toutes ses présentations, la jeune fille de 17 ans et célébrité des Jaripeos aux côtés de son père Pépé Aguilar et frère aîné Léonard d’Aguilar, a été montré avec une tenue unique qui nous rappelle immédiatement la culture mexicaine.

Qu’il n’y a pas de mal qui ne guérisse pas, mais qu’il n’y a pas non plus de bien qui dure cent ans », a partagé Angela Aguilar.

Il y a une heure, il a commencé à ravir les pupilles de ses petits anges, comme il fait affectueusement référence à ses followers, sur son compte Instagram.

C’était deux photos qui Angèle Aguilar partagé dans l’application, il est plus qu’évident qu’il était dans le ranch de sa famille, que bien que nous ne le connaissions pas c’est quelque chose de plus qu’évident, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il partage des photos à cet endroit, et nous ont également vu certains en direct qu’il a postés.

Comme vous pouvez le voir sur les images la jeune interprète de “Dis moi comment tu veux“à côté de Christian Nodal, elle porte une robe noire à pois blancs, elle a des détails des terminaisons des coutures en fil rose fuchsia et sur le devant on voit un motif de fleurs roses très dans le style des applications provenant de l’état d’Oaxaca et le sud du pays.

Pour rendre sa robe quelque chose de chic, elle a décidé d’utiliser une ceinture noire qui n’enlèverait rien au vêtement principal, qui sont des connaisseurs de la culture mexicaine.

Ils se souvenaient sûrement de María Félix lorsqu’elle est apparue dans le film de Tizoc aux côtés de Pedro Infante, où elle a utilisé une ceinture pour ajuster sa robe ample selon les traditions de la culture dans laquelle elle appartenait.

Sur la deuxième photo on voit la jeune chanteuse assise sur un gros rocher, là on peut pleinement apprécier la robe, elle est longue et pour l’accompagner, elle a décidé d’utiliser des espadrilles beiges, une couleur neutre qui a tendance à allonger la jambe car de cette nuance.