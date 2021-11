Ángela Aguilar montre sa petite taille au Latin Grammy

Ángela Aguilar renverse Thalía avec sa taille de guêpe | Instagram

Hier après-midi, le célèbre chanteur Ángela Aguilar a réussi à être plus belle que jamais avec une robe séduisante dans les Grammy pré-latins, réussissant à renverser complètement la célèbre chanteuse et actrice mexicaine Thalia.

Angela Aguilar a choisi une belle robe bleue Coupe sirène métallique de Diego Medel Fashion avec un détail de plumes sur un côté avec lequel il a remporté la soirée du Latin Grammy 2021.

Comme prévu, hier, le nom d’Ángela Aguilar a de nouveau été mis sur toutes les lèvres, en raison de sa participation avant le Latin Grammy 2021, où elle a interprété une chanson emblématique de Ruben Blades. célébrité habillée.

La chanteuse récidive, se démarque encore par son bon goût, son allure et son style. L’une des surprises a été de la voir avec un nouveau look, quelque chose de pas très différent de sa coupe de cheveux au carré, mais maintenant elle a décidé de le couper pour le rehausser davantage, un style champignon et ses cheveux étaient peignés très droits avec une ligne de côté.

Quant aux accessoires, elle a préféré un bracelet, un collier et des boucles d’oreilles très fins, puisque la robe était tout, c’était ce qui devait la faire briller et elle a réussi.

La chanteuse mexicaine portait une robe sirène bleu métallisé, avec de légers plis à la taille et aux hanches, qui accentuaient sa silhouette.

De plus, le décolleté était en forme de cœur et sur le côté il y avait une broderie orange avec des plumes.

Il convient de mentionner que cette conception de coupe sirène est de Diego Medel Fashion, qui l’a habillée à plus d’une occasion et aussi, il est important de noter que cette robe en satin bleu vif a été conçue exclusivement pour Ángela Aguilar.

Angela, a acquis une reconnaissance notable après avoir interprété « La Llorona » lors de la 19e édition des Latin Grammy Awards en 2018.

Heureusement, son premier album studio solo, Primero soy Mexicana (2018), a été acclamé par la critique et couronné de succès.

Elle a été nominée pour un Grammy Award et deux Latin Grammy Awards, devenant l’une des plus jeunes artistes nominées pour les deux prix.

Chose que très peu de gens savent, c’est qu’en 2012, alors qu’il n’avait que neuf ans, il a lancé New Tradition, avec son frère Leonardo, et a présenté quatre chansons interprétées par Leonardo et quatre par Angela.