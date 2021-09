Ángela Aguilar pose comme un ange sur ses photos, elle s’illumine !

Récemment, la chanteuse Ángela Aguilar a partagé du nouveau contenu sur son compte Instagram officiel : angela_aguilar_, où il apparaît dans deux images extrêmement captivantes, car elles nous rappellent immédiatement un bel ange.

Pour Angèle Aguilar Il a été assez facile d’exceller dans la musique régionale mexicaine, pas pour le simple fait d’appartenir à la Dynastie Aguilar mais parce qu’il a une voix puissante ainsi qu’une immense beauté.

De toute évidence, la jeune femme n’est pas un ange, elle peut le sembler à cause de son innocence, de sa beauté et de sa propreté, mais ce n’est pas quelque chose de littéral, ce qui s’est passé avec elle Photos c’est que grâce à l’éclairage qui apparaît sur les photos, il semble être éclairé par l’être suprême.

Que puis-je dire, j’aime mon travail”, a écrit Angela.

C’est via Instagram que le chanteur Il nous a donné ces images, elles sont deux d’entre elles tout aussi belles et captivantes au vu de ses anges, alors il dit qu’il aime ses fans.

Ángela Aguilar laisse toujours ses fans en redemander | Instagram

Dans la première image, il fait un mouvement avec ses mains, comme il le fait habituellement dans ses présentations, il a tendance à faire de nombreux gestes avec ses mains afin que son interprétation soit non seulement auditive mais aussi visuelle.

C’est pourquoi à plusieurs reprises, nous avons vu des images d’Angela avec ses mains en mouvement, c’est quelque chose qui la caractérise également et lui donne une touche personnelle et frappante ainsi qu’agréable à l’œil, car à travers ces mouvements, il est possible d’interpréter et capter toutes sortes de sensations.

La chose curieuse à propos de l’image dans laquelle elle apparaît est qu’au-dessus, il semble y avoir une lampe qui fait ressortir les rayons de lumière, lui donnant précisément une touche angélique, la même chose se produit dans la deuxième image.

Il y a un jour, il nous a donné ces images et jusqu’à présent, elles ont reçu 427 808 likes de ses fans, et peut-être de sa famille et de ses amis, ainsi que 1 127 commentaires jusqu’à présent.

Beaucoup de ses followers ne cessent de lui dire qu’il est beau, dans chacune de ses publications et la fierté qu’il doit ressentir d’élever encore plus le patronyme de sa famille.

Le design qu’elle porte comme tenue est quelque chose que nous avons vu plus d’une fois, un corset ajusté en noir, ainsi qu’un pantalon également en noir avec des détails brodés sur les côtés avec des fleurs de style Oaxaca, dans la deuxième image on la voit aussi coiffée d’un chapeau rouge.