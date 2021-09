Angela Aguilar pourrait aller au mariage de Belinda et Nodal ! | Instagram

L’un des sujets encore frais et passionnant est le mariage de Belinda et nodal chrétienÀ la réception, nous trouverons sûrement de grandes célébrités, l’une d’entre elles serait peut-être Ángela Aguilar.

L’interprète de “Dis moi comment tu veux“En collaboration avec Christian Nodal, il a révélé à ses followers quelque chose que depuis qu’ils ont annoncé leurs fiançailles il les avait avec la boucle d’oreille, l’invitation à son mariage !

Malgré le fait qu’il y a quelques jours, il y a eu des rumeurs liées à une rupture entre le couple, du fait qu’ils ont cessé de se suivre sur les réseaux sociaux et que le chanteur a supprimé ses photographies.

Cependant, cette rumeur a fini par s’éclaircir et tout est rentré dans l’ordre, c’est pourquoi aussitôt le doute a commencé sur les personnalités et célébrités du milieu qui seraient invitées à ce grand événement.

Vous savez sûrement qu’il y a eu des rumeurs sur les deux collaborateurs, on dit même que l’interprète de “Ni Freud ni ta mère” ne pouvait pas le voir même en peinture, bien sûr ils ont fini par être des rumeurs.

Quelque chose qui a toujours ou jusqu’à présent caractérisé la belle fille de Pépé Aguilar C’est sa façon heureuse de voir la vie, toujours joyeuse et avec un caractère avec lequel il conquiert des millions.

Angèle Aguilar Il fait partie de ces gens qui peu de temps après les avoir rencontrés, vous l’aimez tout de suite, vous pouvez l’identifier à Chayanne.

A travers une vidéo partagée sur Twitter de l’émission Primera Mano où l’on demandait à la jeune femme si elle avait déjà été invitée au mariage, qui a répondu très attentivement qu’elle avait encore quelques spectacles à faire et qu’elle n’avait pas été sollicitée par moment, mais au cas où ils décideraient de ne pas le faire de la même manière, je leur ai souhaité bonne chance en tant que couple.

Cette vidéo a été partagée le 31 août, ce type de news étant l’une des plus attendues car grâce à leur collaboration ensemble on s’attend à ce qu’Angela et Christian aient une très bonne relation, alors certains ont peut-être pensé qu’il était plus que logique que ce soit une des invités.

Cependant, ne pas le faire serait probablement quelque chose qui serait également compris, car nous sommes toujours dans une pandémie et peut-être que le couple préférerait ne pas avoir un mariage trop ostentatoire comme on s’y attendrait sûrement s’il n’y a pas encore d’infections.