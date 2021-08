in

Angela Aguilar pourrait dire qu’elle a déjà un petit ami sur une photo ! | Instagram

Certains fans d’Angela Aguilar rêvent sûrement qu’un jour ils pourraient la rencontrer et devenir un couple, un rêve que n’importe qui pourrait avoir et qui selon sa publication la plus récente pour quelqu’un pourrait être une réalité.

Il semble que la jeune femme chanteur a peut-être révélé qu’il avait déjà une partenaire, précisément à cause de ce qu’il a commenté dans la description de ladite image, c’est ainsi que cette jeune célébrité a altéré plusieurs fans.

Il y a un jour, la plus jeune fille de Pépé Aguilar partagé un nouveau photo sur son compte Instagram officiel où il compte 6,7 millions de followers, dépassant de loin l’interprète de “Por mujeres como tú”.

Dans cette image saisissante et à la fois émouvante, on ne retrouve que le visage du chanteur qui n’a que 17 ans, Angèle Aguilar Elle pose très concentrée en regardant un point fixe à gauche.

Elle porte une veste noire, un collier de perles et un autre qui semble être un cœur coupé en deux comme en portent habituellement les couples amoureux et de longues boucles d’oreilles, mais qu’on peut difficilement distinguer, Angela est devant un fond d’un rouge intense couleur autant que ses belles lèvres.

Ce qui est frappant dans l’image et le fait qu’on pense qu’elle est amoureuse en plus du collier, c’est qu’elle a écrit une phrase que n’importe qui pourrait interpréter comme une parade nuptiale :

Je suis tombé amoureux des détails.”

Ces mots simples ont sûrement trouvé un écho auprès de plus d’un de ses millions de followers dès qu’ils l’ont vu, la publication compte plus de 325 000 cœurs rouges et a évidemment de nombreux commentaires où ils se demandent s’il est vrai qu’il a déjà un partenaire.

L’un des commentaires qu’ils ont écrits dans leur publication faisait référence à Christian Nodal, car elle assure que ce sont les détails qui l’ont fait tomber amoureuse et dans la chanson qu’elle a interprétée aux côtés du chanteur de la région mexicaine, c’est que dans chaque détail qu’il a apporté elle elle l’a rejeté.

C’est pourquoi cela a fini par être quelque chose de drôle à cause de la référence, qui est apparemment assez éloignée de la réalité, comme on peut le voir sur l’image.

Bien qu’Angela n’ait montré qu’une partie de son visage, plusieurs internautes étaient ravis de la voir poser de cette façon, sans rien apprendre d’autre, sûrement pour cette raison, elle est devenue une icône de beauté et d’élégance sur Instagram.