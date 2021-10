Ángela Aguilar reçoit des cadeaux impressionnants et une sérénade | Instagram

La belle chanteur Ángela Aguilar est déjà majeure, ce vendredi 8 septembre, elle était 18 années vieux, sans surprise l’affection qu’ils ressentent pour elle s’est matérialisée par des dizaines de fleurs, des félicitations et même des sérénades.

Angèle Aguilar Il s’est récemment distingué par le succès qu’il a eu avec ses collaborations, ses chansons, sa façon particulière de s’habiller et surtout sa personnalité, il est sans aucun doute une star du divertissement qui à chaque nouveau projet balaie tout.

Malgré le fait que ce vendredi il ait eu un concert avec son père Pepe Aguilar, son frère aîné et son oncle, il ne pouvait pas laisser passer cette journée, alors en coulisses et en compagnie de son équipe de production ainsi qu’avec sa famille lui a sérénadé .

Plusieurs musiciens accompagnaient la jeune chanteuse, qui a dû se tourner avec enthousiasme vers tous les côtés de l’émotion, son frère Leonardo Aguilar enregistrait la scène, car il y avait beaucoup de gens qui chantaient les mañanitas.

Son père était aussi à côté d’elle, comme toujours la protégeant, c’était une courte scène qui deviendra sans aucun doute l’une des préférées de l’interprète de « Dis-moi comment tu veux »

Cette vidéo a été partagée via son compte Instagram officiel, à travers ses stories, en plus de cela hier, il a partagé plusieurs félicitations tout au long de la journée de la part de ses fans et de certains médias importants.

Quelque chose qui ne pouvait pas passer inaperçu était l’amour de ses fans pour elle, car lorsqu’elle est arrivée dans sa loge, elle a trouvé des dizaines d’arrangements floraux, chacun avec des cartes qu’elle n’arrêterait certainement pas de lire avec enthousiasme.

Angèle Aguilar Elle a toujours été très reconnaissante pour l’amour que ses anges lui donnent et elle essaie toujours de montrer à quel point elle se soucie de ces types d’actes qu’ils font avec un grand amour envers sa personne, Angela renvoie généralement cette affection, elle essaie de toujours être réciproque.

Malgré le fait qu’il ait dû travailler à un concert à Atlanta, en Géorgie, aux côtés des membres de Jaripeo Sin Fronteras, la veille, il a décidé d’avancer un peu la célébration.

Elle et sa famille profitaient d’un restaurant élégant, il n’y a plus d’informations sur l’endroit que dans les vidéos que la jeune star de la musique régionale mexicaine a partagée.

Son père, le chanteur Pepe Aguilar, a partagé une photographie où il apparaît à côté de sa fille la serrant dans ses bras, dans sa description il a écrit un tendre et long message dédié à sa fille avec quelques touches comiques.

Elle lui était reconnaissante de pouvoir la guider sur son chemin et du fait qu’elle puisse aussi apprendre avec elle à grandir, l’amour qu’elle éprouve pour la plus jeune de ses filles est quelque chose d’indescriptible.

Pepe Aguilar est extrêmement fier de tout ce qu’il a accompli pendant ce court laps de temps où il est devenu une star.

Avec l’humilité qui le caractérise, ceux qui ont lu un peu sur sa publication ont sûrement ressenti quelque chose de bien, en raison des mots si profonds et avec un sens fort qu’il a écrit.