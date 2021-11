Ángela Aguilar remporte le prix de l’artiste de l’année aux La Radio Awards

Ángela Aguilar surpasse Carín León aux La Radio Awards | Instagram

Quelque chose qu’Ángela Aguilar célébrera sans aucun doute à ce moment où elle a reçu une importante reconnaissance en tant qu’artiste de l’année dans le Prix ​​La Radio, dépassant de loin le chanteur Carin Léon et même Christian Nodal dans une catégorie.

Ce mercredi 10 novembre avait lieu la cérémonie de remise des prix de La Radio, où plusieurs artistes du milieu musical se sont affrontés pour remporter un prix important.

Angèle Aguilar a été nominé pour Artiste de l’année ainsi que des personnages précieux de la musique, tels que Grupo Firme, Christian Nodal avec qui il partage son single « Dime How Do You Want », Carín León, Los Dos Carnales et El Fantasma.

Pendant 7 heures, la plus jeune fille de Pepe Aguilar a commencé à partager du contenu lié à la présentation qu’ils auraient lors desdits prix, à travers leurs histoires, elle a partagé un peu de ce que les participants apprécieraient.

Il y a quelques heures, cette cérémonie de remise des prix commençait à partir de 19h00, heure du centre du Mexique ; Dès que les internautes ont découvert qu’Angela avait remporté ce prix, ils se sont immédiatement mis à la mode.

Son nom est sur Tendencia México sur Twitter, plusieurs internautes célèbrent son succès, puisqu’il s’agit du premier prix important qu’elle reçoit depuis qu’elle a commencé sa carrière de chanteuse il y a 9 ans alors qu’elle n’était encore qu’une enfant.

| Instagram angela_aguilar_

Bien sûr, auparavant, il a eu quelques reconnaissances, mais il semble qu’aucune d’entre elles n’ait été aussi pertinente.

Le premier à gagner était Artiste de l’année, mais il n’était pas le seul avec qui il rentrerait à la maison ce soir, il a également remporté la catégorie Artiste féminine de l’année, Mariachi Chanson de l’année avec Christian Nodal.

En plus de ces récompenses Angèle Aguilar était à égalité avec Grupo Firme dans la catégorie Latino Pride Award.

Sans aucun doute, le plus jeune membre de la dynastie Aguilar est devenu le favori de la soirée, avec ses nominations et ses récompenses, son père Pepe Aguilar est sûrement le plus fier des réalisations de sa fille.

À d’autres occasions, l’interprète de tubes tels que « En Realidad » et « La Llorona » a été nominée pour des prix importants tels que le Latin Grammy, cependant, elle n’en avait remporté aucun, et bien qu’il soit excitant d’être nominé, il est encore plus quand il est gagné.