Ángela Aguilar rend hommage à Flor Silvestre dans un look coquette

Ángela Aguilar rend hommage à Flor Silvestre dans un look dragueur | Instagram

Récemment le chanteur Angela Aguilar a partagé dans une interview avec le programme Ventaneando que sa grand-mère lui manquait beaucoup Fleur sauvage, c’est donc sûrement pour cela qu’elle a décidé de l’honorer d’un regard qui la fascinait de la voir avec.

Comme vous vous en souviendrez, la plus jeune fille de Pepe Aguilar était très attachée à sa grand-mère, dont elle se souvient constamment sur ses réseaux sociaux et a même inclus une chanson sur son nouvel album, qui était l’une de celles qu’elle aimait le plus qu’elle chante. .

Angèle Aguilar Elle a réussi à conquérir des millions avec sa voix exquise et surtout le contenu qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, c’est un excellent mannequin et a un énorme goût pour la mode.

Ses publications sur Instagram se composent de styles et de looks qu’il se démarque toujours, cependant et bien qu’il y ait peu de photographies, c’est lorsqu’il en vient à partager du contenu avec les cheveux longs que ses fans réagissent le plus.

Vous savez sûrement déjà que ses anges sont ravis de voir son contenu sur les réseaux sociaux, ils l’aiment toujours et commentent de très belles choses, mais la voir avec les cheveux longs les compliments s’étendent un peu plus.

La même chose s’est produite avec sa grand-mère Flor Silvestre qui lui a dit qu’elle était fascinée de la voir avec des cheveux longs, elle a dit que cela accentuait encore plus sa beauté.

Au fil des années on a vu l’interprète de “Dis-moi comment tu veux” porter ses cheveux extrêmement courts et malgré le fait qu’on ait l’habitude de la voir arborer ce regard caractéristique sur elle, elle a récemment décidé de se souvenir de sa grand-mère en modifiant ce.

La coquette Angèle Aguilar Il a décidé d’utiliser des extensions, a-t-il commenté dans son interview, elle lui a tellement manqué qu’il a choisi de ressembler à la femme d’Antonio Aguilar qui aimait ça, même si elle n’a jamais aimé les cheveux longs, elle l’a fait pour sa grand-mère !

Coïncidence agréable, le 25 avril, elle a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle nous a montré une robe frappante, où elle a affirmé qu’elle avait appartenu à sa grand-mère.

La chose amusante à propos de cette image est que non seulement elle portait ce vêtement coloré, mais ses cheveux le portaient également longs, précisément comme sa grand-mère l’aimait tant.

C’est en 2020 que Flor Silvestre a perdu la vie, pour des causes naturelles entourée de sa famille à l’âge de 90 ans, c’était quelque chose de dur pour la famille, cependant ils ont sûrement apprécié le fait que c’était dû à des causes naturelles et elle n’a pas avoir de la douleur.