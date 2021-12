Ángela Aguilar ressemble beaucoup à Kimberly Loaiza en vidéo

Ángela Aguilar ressemble à Kimberly Loaiza en vidéo | Instagram

Bien qu’il n’y ait aucune relation entre Kimberly Loaïza et Ángela Aguilar, en plus de la popularité dans les réseaux sociaux, ont convenu de leur ressemblance physiqueC’est du moins à ça que ressemblait la princesse de la musique mexicaine.

Apparemment Angèle Aguilar Elle ressemblait beaucoup à Lindura Mayor, la célébrité Internet bien connue, qui est considérée par YouTube comme le plus grand créateur de contenu au Mexique.

Les célébrités imposantes existeront toujours et pas seulement au Mexique, mais nous nous concentrerons sur deux personnalités très importantes dans le pays, l’une d’elles la plus jeune fille de Pepe Aguilar qui apparemment, dans quelques années, pourra atteindre son père avec succès. .

Vous vous souviendrez sûrement qu’Angela lui est toujours restée fidèle voir, ses cheveux courts que même si à certaines occasions nous l’avons vue avec une coupe différente, bien que toujours courte, cette fois elle a décidé d’être un peu plus audacieuse et d’utiliser des extensions.

La ressemblance entre Ángela Aguilar et Kimberly Loaiza est impressionnante | Instagram angela_aguilar_

Dans une interview, elle a avoué qu’elle n’aimait pas tellement porter des extensions aux cheveux longs à cause des soins excessifs qui étaient requis, il semble que la jeune fille de 18 ans n’aime pas tant se débattre et préfère être plus pratique. .

Cependant, depuis quelques jours, elle utilise à nouveau des extensions qui lui vont parfaitement, il faut dire que sa grand-mère Flor Silvestre aimait la voir avec ses cheveux longs, chose rare à voir donc depuis qu’elle est petite elle a porté ses cheveux courts.

Dans quelques vidéos qu’il a partagées sur Instagram, il est apparu avec ses cheveux longs, mais c’était dans l’une d’entre elles où il a captivé plusieurs anges, c’était un gros plan de son beau visage très dans le style de ce que Kim Loaiza a l’habitude fait, pour cette raison La similitude entre les deux était surprenante.

C’est dans la deuxième vidéo où l’on peut apprécier un peu sa tenue, elle se compose d’un pull bleu ciel, cette fois elle n’a pas un maquillage marqué mais elle a l’air impeccable, elle n’a peint que ses cils et s’est peint les lèvres avec un beau ton rouge.

Pendant trois jours, il a partagé une photo sur Instagram montrant ses cheveux longs, probablement maintenant qu’il est plus âgé, il aime avoir l’air un peu différent et surtout plus beau, bien que Angèle Aguilar elle est magnifique avec n’importe lequel de ses looks.