Ángela Aguilar, se dispute à nouveau avec son père Pepe Aguilar

Ángela Aguilar, se bat à nouveau avec son père Pepe Aguilar | Instagram

A plusieurs reprises le chanteuse Ángela Aguilar a captivé et attiré l’attention non seulement pour son succès, elle devient également une tendance car elle a eu des différends avec son père. Pepe Aguilar tout comme cela s’est produit à nouveau.

On a vu à plusieurs reprises que la jeune chanteuse de 18 ans est extrêmement amoureuse avec sa famille, on peut le voir sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, plus que tout lorsqu’un des membres de sa famille fête son anniversaire.

La même chose se produit avec l’interprète de Por Mujeres Como Tú, une mélodie qu’il a dédiée à sa femme Aneliz Álvarez-Alcalá, mais curieusement c’est Ángela qui apparaît en continu dans ses vidéos en direct. se battre avec son père.

La relation entre Angèle Aguilar et Pepe Aguilar est toujours le plus agréable, en tant que père et fille ils s’entendent le mieux bien qu’à certaines occasions ils aient tendance à avoir leurs différences et à se heurter à leurs opinions.

C’est précisément dans une vidéo qu’enregistrait le fils d’Antonio Aguilar, expliquant une situation qui s’était produite avec sa fille à Noël, alors qu’il enregistrait une vidéo avec environ 2 000 personnes qui regardaient l’émission.

Angela était proche de Pepe lorsqu’il a mentionné sarcastiquement « wow! », Quand soudain son père lui a dit de se taire, mais de façon comique et dans le style d’un père sérieux, ce qui est parfois un peu compliqué pour son père, puisqu’il est quelqu’un d’assez décontracté.

Le célèbre chanteur et homme d’affaires se produit en permanence en live pour interagir avec ses fans, leur parler de ses nouveaux projets ou simplement évoquer certaines situations qui se sont produites dans son quotidien.

Curieusement, sa fille Angela a tendance à apparaître dans certaines de ses vidéos sinon la plupart, l’interrompant toujours et voulant le mettre en colère, ce que les fans de Pepe Aguilar trouvent curieux.

Aujourd’hui Angèle Aguilar Il a 7,5 millions de followers quant à son père, il en a respectivement 1 900 000, Pepe a été surpris par la grande acceptation par les jeunes envers sa fille et à quel point il est devenu populaire dans l’application.

Il a même mentionné surpris que les publications qu’Angela aient tendance à avoir au moins 20 000 likes, déclarant que les fans de sa fille n’avaient rien à voir, évidemment le commentaire était une blague, la chanteuse ne critiquerait jamais le public comme ça.