Ángela Aguilar se souvient quand elle a chanté parmi les roses et les épines

Angela Aguilar avec sa beauté chante parmi les roses et les épines | Instagram

Pour la plus jeune fille du chanteur à succès Pepe Aguilar, montrez son talent et son beauté Cela a été une tâche assez facile, ses fans sont fascinés de la voir dans ses présentations, il y en a eu une en particulier dans laquelle elle a été montrée avec quelques roses et épines.

Les présentations de l’interprète de « Dis-moi comment tu veux » sont célèbres car elle apparaît toujours vêtue de tenues incroyables, Angela Aguilar a tendance à prendre le dessus sur le regard dès qu’elle monte sur une scène.

L’ajout d’autres détails tels que le décor ou dans ce cas la décoration du microphone de Angèle Aguilar C’est ainsi qu’il parvient à capturer plus de regards pendant qu’il est en chantant.

Sur cette photographie particulière la belle chanteuse de 18 ans et petite-fille de deux grands de la musique et du cinéma régionaux mexicains Antonio Aguilar et Flor Silvestre, est apparue avec un look très typique de son style, une sorte de corset en cœur et un torero à franges dorées , tous deux en rouge.

En dessous, elle portait une jupe tube qui ressemblait à un vert foncé avec des détails de paillettes, ou du moins c’est ce que vous pouvez voir.

Le microphone avec socle était décoré de plusieurs roses naturelles de différentes nuances : blanc, rouge, rose clair et rose vif.

Roses, épines et chants. En me souvenant de très belles récompenses, je vous envoie beaucoup de lumière, j’espère que vous passez une bonne semaine », a déclaré Angela Aguilar.

Sa publication a été faite via son compte Instagram officiel il y a trois jours, il compte déjà 499 320 likes et 1 256 commentaires ; Angèle Aguilar Il a partagé cette image car il célébrait que le nombre de ses fans sur l’application soit passé à 7,3 millions de followers.

Magnifique spectaculaire ainsi que tes belles interprétations, tu es mon artiste préférée », a commenté un fan.

Quel est le succès d’Ángela Aguilar ?

Bien que beaucoup de gens prétendent que la popularité d’Angela est uniquement due au fait qu’elle appartient à une longue famille de chanteurs et d’artistes, ce n’est pas entièrement dû à sa popularité et à son succès.

Evidemment ça y est pour quelque chose, son talent doit venir de quelque part vous ne pensez pas, la jeune femme est devenue un grand public admiratif de son talent et de sa personnalité, mais surtout de son humilité qui fait partie de sa plus grande réussite .

Elle a même commenté qu’elle aimerait devenir non seulement aussi populaire et célèbre que son père, mais qu’elle aimerait davantage conserver l’humilité dont son père a fait preuve au fil des ans, tant dans sa vie personnelle que professionnelle.