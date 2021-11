Ángela Aguilar serait jalouse de Belinda pour Christian Nodal

Angela Aguilar pourrait être jalouse de Belinda, disent-ils | Instagram

Certains fans ont adoré le duo qu’ils ont fait des plus jeunes chanteuses de la région mexicaine, nous avons parlé d’Ángela Aguilar et nodal chrétien avec sa chanson Dis-moi comment tu veux ; Certaines rumeurs ont commencé récemment qu’Aguilar était jaloux de Belinda par Nodal.

La célèbre fille de Pepe Aguilar a fait grandir sa notoriété tout comme le petit ami de Belinda lorsqu’ils ont interprété ce single ensemble, qui sans hésitation est devenu un succès.

Comme cela arrive souvent avec des chanteurs ou des stars célèbres, lorsqu’ils collaborent sur un projet, ils finissent par devenir de bons amis, comme on s’y attendait avec Angèle Aguilar et l’interprète de Bottle after Bottle.

On pourrait dire que même pour certains internautes que les deux interprètes soient ensemble n’était pas une idée si folle, surtout parce qu’ils vont bien ensemble, c’était sûrement quelque chose que la belle mannequin et actrice d’origine espagnole n’aimait pas

C’est parce que soi-disant le peu ou beaucoup d’amitié qu’Angela et Christian ont pu avoir au cours de leur collaboration, il semble qu’elle ait disparu car apparemment la fiancée de Belinda Nodal y était désormais pour quelque chose.

Les trois sont actuellement concentrés sur leurs carrières respectives, chacun d’eux a du succès dans son domaine respectif, cependant Nodal et Aguilar ont contesté plusieurs prix en étant nominés, ils semblent être unis par la musique.

Rumeurs sur Ángela Aguilar et Christian Nodal

Peu de temps avant que Christian ne soit appelé à être juge pour La Voz México avec Belinda, Maria José et Ricardo Montaner, il venait de finir de travailler avec Ángela, les rumeurs sur leur beauté ensemble n’ont pas attendu.

Une fois entré dans l’émission La Voz, il a tout de suite cliqué avec Belinda, la suite de l’histoire vous la connaissez sans doute, bientôt ils pourraient donner la date de son mariage.

Quant à Angèle AguilarA chaque fois qu’on lui pose des questions sur un couple amoureux, il prétend toujours être concentré sur sa musique et ses projets, sûrement il n’a pas le temps pour l’amour, mais vous êtes-vous demandé si Nodal n’était pas entré dans le programme ?

C’est un tiktoker qui a remarqué qu’il pourrait être jaloux, la jeune chanteuse de 18 ans, qui en répondant sur sa vie, son ton de voix était un peu plus dur, comme si elle n’était pas intéressée d’entendre de nouvelles nouvelles du couple ; pour cette raison, on dit qu’elle est un peu jalouse de Belinda.