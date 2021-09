in

Ángela Aguilar serait la fille de Vicente Fernández, ils l’assurent ! | Réforme

Depuis la santé de Don Vicente Fernández a été mis en danger, toute nouvelle liée à son état de santé actuel est immédiatement une tendance, cependant il semble que la couronne ait pris la rumeur où ils disent qu’Angela Aguilar pourrait être une “fille” à eux.

Sans aucun doute, parler de célébrités est devenu l’une des plus courantes, en particulier lorsque l’on partage des informations supposées qui tentent d’attirer l’attention.

Cette nouvelle a été assurée par un youtuber où il a partagé la nouvelle via sa chaîne YouTube avec le titre “Vicente Fernández brise le silence et révèle qu’il est le vrai père de Angèle Aguilar“Nous allons le partager avec vous tout de suite.

La vidéo a été partagée il y a 6 mois et à ce jour elle compte 572 395 vues et 569 commentaires à ce jour, elle a une durée de 2h40 et la chaîne YouTube Suavesuave Suavecito était chargée de la diffuser.

Angelita le sait depuis des années”, mentionnent-ils dans la vidéo.

D’après ce qui est assuré dans la vidéo, le chauffeur a évoqué quelques “indices” que plusieurs internautes ont pu associer immédiatement, il est dit qu’il avait un certain “accord” avec Pépé Aguilar, où il s’occuperait de la fille qu’il a eue avec un fan il y a 17 ans, de l’âge du jeune chanteur.

Elle a également assuré qu’Angela elle-même connaissait toute la vérité depuis plusieurs années, mais qu’elle ne pouvait certainement pas voir Vicente Fernández comme son père, qui pour elle est Pepe son vrai père.

Ce n’est un secret pour personne que les deux dynasties se connaissent et entretiennent de très bonnes relations, en fait l’interprète de “Cette jalousie“Elle a donné un beau destrier à la jeune chanteuse qu’elle a exhibé sur son compte Instagram officiel le 17 février, le cheval s’appelle Rapide.

Le demi-million de chevaux que j’ai donné à ma fille était pour que les gens se rendent compte de tout, mais pas seulement j’ai décidé de le faire, elle m’a donné la permission de donner ce type d’indices pour qu’une fois la vérité éclatée à la lumière “, a mentionné le youtubeur.

Plusieurs internautes sont bouleversés par les déclarations qui ont été faites, puisqu’Ángela est identique à sa grand-mère Flor Silvestre et surtout son père Pepe Aguilar, d’autres ont simplement mentionné qu’ils ne pouvaient pas contenir leur rire lorsqu’ils écoutaient le chauffeur prononcer les prétendus mots qui Posséder Charro de Huentitan mentionné.