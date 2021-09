Ángela Aguilar surpasse Belinda avec une belle robe “patrio”

Encore une fois le talentueux chanteur Angela Aguilar a partagé une photo dont ses fans étaient sûrs de retomber amoureux, car elle avait l’air très patriotique avec une belle robe aux couleurs du drapeau mexicain, délogeant Belinda qui, il y a longtemps, a également utilisé une robe similaire.

Il peut être un peu compliqué pour certains de faire des comparaisons avec de si belles femmes, cependant à cette occasion, leur beauté n’était pas le protagoniste et leur talent non plus, c’était plutôt les vêtements qu’elles portaient.

À plus d’une occasion, nous avons vu à la fois le style de Belinda et celui de Angèle AguilarPour commencer, il y a une grande différence entre les deux et pas seulement physique.

Le premier d’entre eux et plus qu’évident est le style, tandis que la fille de Pépé Aguilar, utilise généralement des vêtements pratiquement sans aucune modification des conceptions traditionnelles qui adhèrent à la culture mexicaine, la petite amie actuelle de nodal chrétien, Elle porte généralement des tenues avec quelques modifications qui s’adaptent parfaitement à sa silhouette.

Bien sûr, l’interprète de “L’écolière” porte généralement des vêtements haute couture et des dessins faits pour elle et sa silhouette formidable, Angela colle un peu plus à la culture traditionnelle qui la fait paraître plus appréciée de ses followers.

Dans son compte officiel, le plus petit membre de la Dynastie Aguilar, a partagé le 15 septembre une photo où elle porte une large robe en bas avec les trois couleurs du drapeau mexicain et un corset extrêmement serré à la taille, qui met en valeur cette partie étroite de son corps, derrière elle on a trouvé des danseuses et mariachis avec des costumes typiques.

Après un jour depuis sa publication, elle compte déjà 676 321 cœurs rouges, et aussi 2 062 commentaires non seulement de ses fans à qui elle dit angelitxs, mais aussi de sa famille et de ses amis les plus proches.

Ressemblant toujours à “,” Angela tu es de l’art “,” Rechula très belle “, ont écrit certains fans.

À plus d’une occasion, nous avons vu Belinda porter des vêtements mexicains traditionnels, mais avec quelques variations, elle ressemble toujours à une diva, peut-être que l’une des tenues dont on se souvient le plus d’elle était une robe avec des applications lorsqu’elle chantait aux côtés de Lupillo Rivera lorsque partie de La voix du Mexique.