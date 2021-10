Angela Aguilar surprend par sa ressemblance avec Selena Quintanilla

Ángela Aguilar surprend par sa ressemblance avec Selena Quintanilla | Instagram

La jeune chanteuse devenue majeure il y a quelques jours, la belle Angela Aguilar a partagé une photo où elle était éblouie par sa ressemblance avec la chanteuse décédée. Selena quintanilla dont la vie lui a été enlevée en 1995.

Angèle Aguilar Il appartient à l’une des familles les plus célèbres de tout le Mexique, notamment en raison de la vaste carrière qu’ils ont dans le genre régional mexicain, il vient d’une famille d’artistes et son nom pourrait bientôt être connu internationalement.

S’il ne fait aucun doute qu’Angela fait partie de la célèbre dynastie Aguilar, sa ressemblance avec Selena Quintanilla également connue sous le nom de reine de Texmex en a laissé plus d’une bouche bée.

On peut voir cette ressemblance dans quelques petits détails de l’interprète de « La Llorona » et fille de Pepe Aguilar, où elle exhibe son joli visage et une partie de sa silhouette, la première ressemblance immédiate sont ses lèvres épaisses, ses petits yeux et un petit nez large.

La différence avec l’interprète de « Amor Prohibido » est la forme de son visage Angèle Aguilar Il a une structure plus ronde comme pour Selena il est plus ovale et allongé.

Ils conviennent également que tous les deux ont une taille minuscule avec laquelle ils parviennent à mettre en valeur leurs hanches et leurs charmes de dos, précisément sur une photo qu’elle a partagée sur Instagram le 2 octobre 2020, Angela porte un jean et un haut blanc noué à sa taille.

On a vu plus d’une fois ce regard de la belle chanteuse d’origine mexicaine, dans le cas où Angela s’était fait peindre les lèvres en rouge, sa ressemblance avec Selena aurait été plus marquée.

Ce qui les différencie beaucoup, ce sont leurs cheveux : Quintanilla les portait un peu longs, tandis que la jeune fille de 18 ans préfère toujours les porter courts.

La photo publiée il y a un an est sur le point d’atteindre le demi-million de cœurs rouges. Le nombre exact de likes qu’elle a jusqu’à présent est de 495 250, un chiffre qui est aujourd’hui facile pour cette chanteuse et femme d’affaires coquette.

Tu es très belle, quelle fierté tu es mexicaine, salutations », « La talentueuse Selena… Mes respects mais j’adore ça… Je te connais », ont partagé certains fans.

A noter que récemment Angela Aguilar a mis à l’honneur Selena Quintanilla en interprétant l’un de ses tubes « Como la flor ».