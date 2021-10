Angela Aguilar tombe amoureuse des fans avec une robe noire ajustée

Ángela Aguilar tombe amoureuse des fans avec une robe noire ajustée | Instagram

La chanteur Ángela Aguilar est devenue si populaire qu’elle n’est pas seulement admirée pour son talent évident dans la musique mais aussi dans la mode, comme la robe ajustée qu’elle portait récemment qui mettait en valeur ses charmes.

Cette photo Elle l’a partagé sur Instagram, cela fait partie d’une séance photo qu’ils ont faite, quand elle a eu 18 ans vendredi dernier, plusieurs médias l’ont félicitée et ont utilisé précisément cette photo pour apparaître sur la couverture d’un magazine.

Seulement 18 ans Angèle Aguilar il a conquis des millions grâce à sa musique et surtout ses interprétations régionales mexicaines.

La robe que porte l’interprète de « En Realidad » est une coupe sirène, juste au niveau du genou, elle a une large jupe et le tissu semble être du velours avec un délicat imprimé floral.

Ce design est découvert à partir des épaules, bien qu’il ait des manches sur les côtés, laissant tout le haut exposé, encore plus élégant, c’est l’une des caractéristiques d’Angela, qui a bon goût pour s’habiller.

Quels beaux yeux tu as sous ces deux sourcils », a écrit Angela.

Pour faire encore plus ressortir l’image, le fond est un écran gris donc sa peau grille immédiatement entre le tissu noir velouté, son maquillage est léger et ses cheveux, comme d’habitude, sont courts, mais cette fois un peu « désalignés ».

Ángela Aguilar tombe amoureuse des fans avec une robe noire ajustée | Instagram angela_aguilar_

Ana Bárbara et son père ont été les premiers à aimer et à commenter la publication, tout comme le chanteur Chiquis Rivera, à partir de ce moment-là, plus de deux mille internautes ont suivi, déclarant que j’étais belle, quant aux likes, il a plus de 600 mille.

Étant la plus jeune de la dynastie Aguilar, elle a une grande responsabilité sur ses épaules, qui loin d’être un travail acharné est quelque chose qu’elle adore, chanter devant un public est quelque chose qu’elle porte dans ses veines et qu’elle adore trop.

Cela a été apprécié par des millions de participants qui ont eu l’occasion de la voir se produire à Jaripeo Sin Fronteras, qui a malheureusement changé ses dates pour arriver au Mexique, en raison de l’épidémie d’infections survenue dans le pays.

Il est Pépé Aguilar papa de Angèle Aguilar qui a pris cette décision, puisqu’il est le directeur et chef de production, qui est conscient de la santé de ses ouvriers et de son entourage qui collabore avec eux.