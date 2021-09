Ángela Aguilar vante fièrement sa couverture avec marie claire

in

Ángela Aguilar est fière de sa couverture avec marie claire | Instagram

A été Marie Claire le nom du magazine où la jeune femme chanteur Ángela Aguilar a eu l’occasion de participer en tant que protagoniste de la couverture, elle a rapidement commencé à partager les images sur ses réseaux sociaux.

Pour toute célébrité et importante, la promotion de leur travail et, surtout, la reconnaissance, alors quand vous avez l’opportunité d’apparaître dans un article ou en l’occurrence sur la couverture d’un magazine, c’est toujours une source de fierté et d’émotion.

Dans le cas d Angèle Aguilar n’importe quelle occasion où sa carrière a la possibilité d’être encore plus connue n’hésite pas à partager cette émotion avec ses fans.

Il y a deux jours, via ses réseaux sociaux, la fille de Pépé Aguilar Il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel, à travers ses stories où il est apparu sur la couverture complète dudit magazine.

Une nouvelle expérience, pleine d’amour. Pour moi, il est très important de montrer à mon public que je suis extrêmement fière de mes traditions et quelle meilleure couverture que celle de septembre”, a partagé Ángela Aguilar.

La simple émotion qu’il a commencé à ressentir depuis qu’il a publié cette image s’est immédiatement projetée vers ses followers, qui ont commencé à commenter l’image et à l’aimer.

Pour le moment, il compte 326 627 cœurs rouges, en termes de commentaires, nous en trouvons 1 573 après trois jours de sa publication dans le flux Instagram, où seul le gros plan de la couverture apparaît.

Dans la publication que l’interprète de “Dis moi comment tu veux“Il a mentionné à l’équipe qui l’a aidé à avoir l’air spectaculaire pour la session.

Angela a également ajouté que la mode l’a accompagnée tout au long de sa carrière et qu’elle était fière d’être apparue sur la couverture et certaines pages intérieures où celles-ci seront sûrement accompagnées d’une fabuleuse interview.

En plus d’avoir partagé une partie de la couverture de la jeune chanteuse, elle a également publié deux autres photos sur Instagram, où on la verra à l’intérieur du magazine.

Une autre célébrité de la musique qui est récemment apparue sur une couverture dont des millions de personnes parlaient était le portoricain Chayanne, qui était à la fois sur la couverture et à l’intérieur, il est apparu dans le numéro d’août, car il a été nommé le plus bel homme de 2021.