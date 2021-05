Angela Bassett de Black Panther a un message plein d’espoir à propos de Wakanda Forever Happening sans Chadwick Boseman

À ce stade de sa carrière, Ryan Coogler n’a certainement fourni aux cinéphiles aucune raison de douter de ses impressionnantes compétences de cinéaste. Il y a huit ans, en janvier dernier, ses débuts en tant que réalisateur, Fruitvale Station, présentés en première au Festival du film de Sundance, et ses deux longs métrages depuis lors – Creed et Black Panther – ont été des succès critiques et financiers. Coogler est sans aucun doute l’un des cinéastes les plus passionnants qui travaillent aujourd’hui, et tout en faisant Black Panther: Wakanda Forever sera sûrement une expérience difficile et compliquée, il a toute notre foi pour créer quelque chose d’impressionnant et de mémorable.