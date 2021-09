Angela Bassett de Black Panther revient sur la “présence” de Chadwick Boseman sur le tournage de Wakanda Forever

C’est tout naturellement que ceux qui travaillent sur Black Panther : Wakanda Forever prennent le temps de rendre hommage à l’homme qui était censé diriger ce film, suite à ses précédentes sorties en tant que T’Challa dans Captain America : Civil War, Black Panther, Avengers : Guerre d’infini et Avengers : Endgame. Malheureusement, nous ne verrons jamais comment la deuxième aventure solo de T’Challa se serait déroulée, mais la meilleure chose à faire est de s’assurer que Chadwick Boseman n’est pas oublié, et qu’Angela Basset et tous les autres sur le plateau de la suite se sont certainement acquittés de sa mémoire et de son influence. . Honnêtement, je m’attends à ce que la même chose se produise lorsque l’hypothétique Black Panther 3 commencera à tourner.