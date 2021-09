Angela Bassett et 6 autres acteurs que nous aimerions voir revenir à la mission : Impossible Franchise

in

Laurence Fishburne (Directeur du FMI Théodore Brassel)

Encore une fois, si vous êtes un supérieur au FMI, vos chances de revenir dans une autre mission Mission : Impossible ont tendance à diminuer. Mais s’il y a un exemple que nous devons citer en termes de figures d’autorité que nous aimerions revoir dans Mission : Impossible 8, outre Erika Sloane d’Angela Bassett, bien sûr, c’est le directeur du FMI de Laurence Fishburne, Theodore Brassel. Un mélange de la nature paternelle du commandant Swanbeck, ainsi que de la nature accusatoire «selon les règles» de Kittridge avant lui, le directeur Brassel était l’un des supérieurs les plus amusants à voir Ethan Hunt jouer au chat et à la souris. La matrice ne l’a peut-être pas pour le moment, mais la série Mission: Impossible devrait essayer d’attraper M. Fishburne pour un retour dramatique dès qu’il est humainement possible.