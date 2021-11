Angela Black ep4 : Edgewater change-t-il tout ? 5 questions que nous avons

*Attention : contient des spoilers pour l’épisode 4 d’Angela Black*

Angela Black est revenue pour un autre épisode dimanche soir, le drame de Joanne Froggatt devenant de plus en plus intrigant.

L’intrigue est devenue de plus en plus trouble dans l’épisode quatre, alors que les téléspectateurs tentaient de reconstituer la vérité.

L’épisode s’est principalement déroulé en flashback, alors qu’Angela avait du mal à s’adapter à son nouvel environnement dans l’institut psychiatrique.

Des révélations surprenantes de son passé ont également été révélées – cela changera-t-il pour toujours la perception des téléspectateurs?

Voici cinq questions que nous nous posons après l’épisode de dimanche soir.

Nous savons ce qui s’est passé à Edgewater – alors comment a-t-elle gardé la garde de son enfant ?

Nous n’avons pas vu cela venir… (Photo : Jon Hall)

Nous avons attendu des semaines pour découvrir ce qui s’est passé à Edgewater, et maintenant que cela a été révélé, nous avons tellement de questions.

Des scènes de flash-back montrent qu’après la mort de sa mère au même moment où son bébé a cessé de pleurer, elle est devenue obsédée par l’idée qu’un « miracle » s’était produit et que son enfant était en fait une incarnation de Jésus.

Des scènes la montraient emmenant son enfant à la piscine et suspendant ses pieds à la surface – croyant qu’il serait capable de marcher sur l’eau.

Heureusement, les spectateurs ont réussi à intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Mais comment a-t-elle pu garder la garde de son enfant à l’époque ? Il y a tant à découvrir.

Que s’est-il passé entre elle et sa mère ?

Il y a tellement de choses que nous devons savoir (Photo: ITV)

Des scènes de flashback ont ​​vu sa mère tenter de contacter Angela, lui disant qu’elle était en phase terminale.

Angela lui a résisté et a refusé de la laisser revenir dans sa vie.

Mais que s’est-il passé entre eux pour les séparer ? Et dans quelle mesure leur relation a-t-elle été manipulée par Olivier, qui a refusé de lui dire qu’elle avait tenté de la contacter avant qu’ils ne se rencontrent en personne ?

Pourra-t-elle revoir correctement ses garçons ?

L’intrigue s’épaissit (Photo: ITV)

L’épisode a également vu Angela n’accorder que quatre heures par semaine la garde temporaire de ses deux garçons, la laissant dévastée.

Angela pourra-t-elle prouver qu’elle n’imaginait pas l’intrigue avec Ed ? Ou sera-t-elle obligée de passer plus de temps loin de sa famille ?

Les téléspectateurs espèrent qu’elle pourra prouver son cas au cours des versements restants.

Attends, Ed existe-t-il vraiment après tout ?

Pourrait-il être réel après tout ? (Photo : Jon Hall)

C’est toujours la plus grande question que nous ayons… et nous ne savons encore plus quoi penser après l’épisode quatre.

Alors que l’épisode trois semblait suggérer qu’Angela avait complètement imaginé Ed après la découverte d’un livre, écrit par un Ed Harrison, qui présentait une intrigue identique à celle apparemment imaginée par Angela.

Cependant, un autre développement à la fin de l’épisode quatre qui pourrait tout changer.

Angela a dessiné une photo d’Ed de mémoire à l’intérieur de l’institution, qui l’a vu tenant un sac avec un badge du South West Wanderers FC.

Après avoir fait quelques recherches, Angela a réussi à retrouver leur terrain et, bien sûr, il était là.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le reste de la série? Existe-t-il vraiment ? Est-il impliqué dans un complot organisé par Olivier pour faire paraître Angela déchaînée ? Ou Angela imagine-t-elle à nouveau les choses? Il est encore trop tôt pour le dire.

Olivier a-t-il organisé tout cela ?

Les rebondissements ont continué à venir dans l’émission de dimanche (Photo: Jon Hall)

C’est, bien sûr, la plus grande question à laquelle il faut répondre – et c’est le mystère central au cœur de la série.

Nous savons à quel point il peut être violent et manipulateur, mais étant donné l’épisode précédent d’Angela à Edgewater, la vérité pour le moment est difficile à dire.

Serait-ce vraiment une attaque artificielle contre Angela, conçue pour l’éloigner de lui et des garçons ? Ou est-ce que la perception d’Angela est déformée au-delà de la compréhension ?

Croyez-nous, nous reviendrons la semaine prochaine pour essayer de mieux comprendre.

Angela Black continue dimanche soir à 21h sur ITV.

