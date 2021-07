Angela Deem, fiancée de 90 jours, attrape la chaleur des fans après le dernier épisode

Bien sûr, beaucoup ont regardé suffisamment de saisons de 90 Day Fiancé pour savoir que des combats comme celui-ci entre Angela Deem et Michael Ilesanmi ne sont pas rares. Les deux ont tourné en rond depuis leur toute première saison, et sans beaucoup de changements dans leur mariage, et Ilesanmi n’est toujours pas près de la rejoindre en Amérique, il faut se demander ce qui les maintient ensemble au-delà de la connexion qu’ils partagent dans le Série TLC. Compte tenu du stress et de la colère que les deux se sont infligés, un divorce serait-il plus facile pour les deux parties, ou le fait d’être ensemble au même endroit serait-il la meilleure solution ? Je suppose que nous savons ce que ressent ce spectateur.