Angela Deem, une fiancée de 90 jours, a envoyé un camée à Chrissy Teigen et lui a demandé un œuf à fourre-tout

Salut Chrissy, c’est Angela! Eh bien, Yashar me dit que vous venez de lancer votre nouvelle entreprise et qu’il s’agit de tous les produits de nettoyage sans les produits chimiques agressifs. Je veux juste te féliciter Chrissy, parce que tu sais quoi? J’adore les produits de nettoyage, mais comme vous l’avez dit, les produits chimiques agressifs, ils me tuent vraiment parce que je suis un fumeur donc j’aime vérifier les choses moi-même. Mais de toute façon, je voulais juste vous féliciter et je vous le dis, vous avez pris la bonne décision de quitter Twitter car les réseaux sociaux peuvent être toxiques. Oui, mais vous savez que j’aime mes plateformes de médias sociaux parce que je m’en fous de ce que les gens disent [laughs]. Alors félicitations pour votre entreprise, Yashar merci beaucoup de m’avoir laissé faire ce cri, et je veux juste vous remercier tous les deux d’être de si grands fans de moi et de Michael. Sans votre amour et votre soutien, ce voyage aurait été beaucoup plus difficile. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse, et au fait Chrissy avez-vous des œufs? Eh bien, je peux le fourre-tout! J’ai juste besoin de ton œuf.