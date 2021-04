Angela Guy de L’Oréal sur la promotion de la diversité au travail – WWD

Bien que le manque de diversité du secteur soit devenu davantage mis en lumière au cours de l’année écoulée, selon Angela Guy, directrice de la diversité et de l’inclusion pour l’Amérique du Nord chez L’Oréal USA, réussir à aller de l’avant se résume à reconnaître les différences des employés.

Parlant de son propre succès avec les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion lors d’une conversation avec Sheena Butler Young, rédactrice en chef adjointe chez Footwear News, Guy a déclaré: «La diversité est notre différence. Je suis différent de toi. Tu es différent de moi. C’est là que réside la diversité. La vraie conversation porte sur ce que vous en faites. Comment vous engagez-vous, et c’est de là que vient la partie inclusion. De mon point de vue, quand je regarde autour de moi, je vois simplement la diversité de tout ce qui nous entoure et l’intersectionnalité de toutes ces différences.

Les événements de l’année dernière – du meurtre de George Floyd et des manifestations contre la brutalité policière au coronavirus – ont eu un impact sur la façon dont Guy voit sa responsabilité.

«C’était l’année de l’optique pour moi», a-t-elle déclaré. «Vous pouvez apprendre à regarder les choses sous un angle très différent. Nous en parlons toujours dans l’espace de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, que vous voyez les choses sous un angle différent, mais j’ai juste vu la vie différemment. J’ai vu la haine s’élever d’une manière que je n’avais pas vue depuis très longtemps. Cela ne veut pas dire que ça n’existait pas, mais je pouvais le voir différemment.

«Quand nous pensons à la pandémie, c’est être en mesure de voir la pandémie sous tous ses angles: son impact sur les femmes, son impact sur les personnes de couleur à des taux disproportionnés, son impact sur les communautés et son impact sur… les étudiants et familles », a poursuivi Guy. «Notre capacité à être inclusif et à comprendre délibérément comment ces différences sont affectées est le travail que nous accomplissons chaque jour.»

Guy attribue une partie de son succès aux think tanks qui se sont développés autour de L’Oréal USA sous son mandat. «Nous avons pu organiser des tables rondes. Nous avons réuni des membres de notre communauté juive pour parler d’antisémitisme, et nous avons un groupe de réflexion sur les femmes de couleur à L’Oréal. Ils se sont vraiment engagés dans ce dialogue à partir de multiples dimensions parce que la haine asiatique se produisait et nous avons vu ce qui se passait du point de vue de Black Lives Matter », a-t-elle déclaré. «Les think tanks ont vraiment intensifié leur niveau d’engagement et leur niveau de responsabilité, en reconnaissant la dimension de la diversité.»

Refléter la diversité de la base de consommateurs de L’Oréal en interne au sein de l’organisation est l’objectif principal de Guy, a-t-elle déclaré, soulignant la valeur de permettre aux consommateurs et aux employés de se voir représentés.

«Nous avons été très intentionnels pour nous assurer que nous n’introduisons pas seulement de jeunes femmes noires expérimentées dans notre organisation, ou que nous construisons un pipeline pour qu’elles puissent grandir», a déclaré Guy. «Elle se verra dans le leadership car nous l’avons au plus haut niveau pour la filiale, et nous avons des femmes noires représentées dans notre comité stratégique.»

Guy a ajouté que L’Oréal USA est le leader de l’industrie de la beauté en termes de parité entre les sexes, avec un effectif de près de 70% de femmes.

Avec les consommateurs aujourd’hui en état d’alerte, Guy a déclaré que prendre la température des efforts de diversité d’une marque et comment ils sont reçus par le public n’a fait que devenir plus facile.

«Aujourd’hui, ce n’est pas si difficile parce que nos consommateurs nous disent ce qu’ils pensent de notre publicité, ce qu’ils pensent de nos produits, tout au long des médias sociaux», a-t-elle déclaré. «C’est donc… probablement le plus important parce qu’il est sincère et qu’il vient authentiquement de nos consommateurs.»

