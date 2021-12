Angela Kukawski, directrice commerciale qui travaillait avec les Kardashian, décède dans des soupçons d’homicide

Angela « Angie » Kukawski, une chef d’entreprise respectée de Los Angeles qui a travaillé avec les Kardashian, Nicki Minaj et d’autres clients de premier plan, est décédée des suites d’un homicide présumé. Son petit ami, Jason Baker, a été arrêté et accusé de meurtre, a annoncé mercredi le département de police de Los Angeles. Kukawski avait 55 ans.

Kukawski a été portée disparue le 22 décembre. Le lendemain, la police de Los Angeles et de Simi Valley a retrouvé son corps dans sa voiture garée dans une rue de Simi Valley, a annoncé la police. Le bureau du médecin légiste du comté de Ventura a par la suite statué que la mort de Kukawski était un homicide.

Baker, 49 ans, reste en prison au lieu d’une caution de 3,07 millions de dollars, rapporte CBS Los Angeles. « Les détectives pensent que Barker a tué la victime à l’intérieur de leur résidence à Sherman Oaks, l’a placée dans son véhicule et s’est rendue à Simi Valley », a déclaré le département de police de Los Angeles dans un communiqué, rapporte ABC7. Aucun autre détail de l’affaire n’a été divulgué.

Kukawski était mère de cinq enfants, ont déclaré ses amis à Variety. Elle était « bien-aimée » dans l’industrie et une « personne qui travaille le cœur… droiture », selon un associé du secteur de la musique. Elle a récemment travaillé pour Boulevard Management, une entreprise spécialisée dans les services de gestion financière pour les artistes, les athlètes et les entrepreneurs. Les clients de Kukawski comprenaient Minaj, Kanye West, Offset, les Kardashian et la succession de Tupac Shakur. Elle était également connue sous le nom d’Angela Castro.

« Nous sommes attristés et navrés par la perte de notre collègue, Angie Kukawski », a déclaré Todd Bozick de Boulevard à Variety. « Angie était une personne gentille et merveilleuse, et elle manquera beaucoup à tous ceux qui la connaissaient. Nos plus sincères condoléances vont à toute la famille et aux amis d’Angie. »