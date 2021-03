Angela Merkel admet ses erreurs mais blâme le «perfectionnisme allemand» pour l’enfer des vaccins | Monde | Nouvelles

Une troisième vague dévastatrice d’infections à coronavirus balaie l’Europe, mais l’Allemagne a toujours des milliers de doses inutilisées et a du mal à imposer des règles de verrouillage à une population fatiguée. Mme Merkel a appelé les chefs de la santé à faire preuve de plus de flexibilité dans leur approche bureaucratique du programme de vaccination, ce qui a obligé les personnes de 80 ans à remplir 10 formulaires avant de se rendre pour leurs vaccins.

Elle a déclaré: «Peut-être que nous sommes parfois très perfectionnistes et que nous voulons tout faire correctement, car il est évident que quiconque fait une erreur fait toujours face à de nombreuses critiques du public.

«Mais il faut aussi de la flexibilité.

« C’est, je crois, un attribut que nous, Allemands, avons peut-être besoin d’apprendre un peu plus, parallèlement à notre tendance au perfectionnisme. »

Ce «perfectionnisme» a conduit à seulement 10 pour cent de la population adulte allemande à recevoir leur première dose de vaccin et le pays ne fait même pas partie de la liste des 20 premiers pays en termes de taux dans le monde.

La Grande-Bretagne a jusqu’à présent vacciné 55% de sa population, tandis que les États-Unis ont un taux de 25%.

Le chef de cabinet de Mme Merkel, Helge Braun, a déclaré que l’Allemagne devait réduire les infections à coronavirus dans les prochaines semaines ou risquer de nouvelles mutations virales résistantes aux vaccins.

Elle a déclaré: «Nous sommes dans la phase la plus dangereuse de la pandémie.

« Les prochaines semaines détermineront si nous pouvons de manière prévisible maîtriser la pandémie. »

Elle a poursuivi: «Si le nombre d’infections augmente à nouveau rapidement, il y a un risque croissant que la prochaine mutation virale devienne résistante au vaccin.

« Ensuite, nous aurions besoin de nouveaux vaccins, puis nous devions recommencer à vacciner. »

Le soutien à la coalition au pouvoir de Mme Merkel a pris un coup de fouet dans les sondages d’opinion, les Verts se rapprochant à seulement deux points derrière eux avant les élections nationales en septembre.

Le Premier ministre bavarois et dirigeant de la CSU, Markus Soeder, candidat potentiel pour remplacer Mme Merkel à la chancelière en septembre, a déclaré: « Il y a un changement d’humeur dans le pays.

«L’Union doit montrer qu’elle a encore de la force et des idées et qu’elle n’est pas épuisée et épuisée.

« Il a besoin de nouveaux départs maintenant. »