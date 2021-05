Angela Merkel annonce l’interdiction aux Britanniques d’entrer en Allemagne à partir de minuit ce soir | Politique | Nouvelles

Les Britanniques ne seront bientôt pas autorisés à entrer en Allemagne après que l’Institut de santé publique du pays a désigné le Royaume-Uni comme une zone de préoccupation pour les variantes du virus. À partir de minuit le dimanche 23 mai, les personnes voyageant en Allemagne en provenance de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne peuvent entrer dans le pays que si elles sont de nationalité allemande ou résidente.

Les conjoints et les enfants de moins de 18 ans d’un citoyen ou d’un résident allemand peuvent également entrer, tant que le ménage voyage ensemble.

Ceux qui ont une raison humanitaire urgente, telle qu’un deuil de la famille immédiate, peuvent également entrer, cependant, toute personne entrant dans le pays en provenance du Royaume-Uni doit être mise en quarantaine pendant deux semaines à l’arrivée, même si son test est négatif pour le coronavirus.

Les personnes qui ne font que transférer d’un vol à un autre seront toujours autorisées à entrer, mais elles doivent rester dans la zone de transit de l’aéroport.

Cette décision intervient après que l’Espagne a levé les restrictions de voyage sur les visiteurs britanniques, le Premier ministre du pays, Pedro Sanchez, affirmant que l’Espagne serait “ravie, extrêmement ravie” de recevoir à nouveau des touristes britanniques.

L’Espagne lève ses restrictions sur les voyageurs en provenance du Royaume-Uni à partir de lundi.

L’Allemagne et l’Espagne figurent toutes deux sur la liste orange du gouvernement, ce qui signifie que les voyageurs doivent se mettre en quarantaine chez eux pendant 10 jours et passer un test avant le départ et deux tests après l’arrivée.

Les cas d’une variante préoccupante de coronavirus découverte pour la première fois en Inde ont continué de grimper en Grande-Bretagne.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Si nous voulons continuer à faire baisser les taux d’infection, nous devons empêcher les variantes virales contagieuses de compromettre cette tendance positive.

“Cette étape est difficile pour le Royaume-Uni, mais il est nécessaire d’empêcher la propagation rapide de la variante indienne en Allemagne.”

Il a ajouté que ce n’est que lorsque plus de personnes ont été vaccinées que l’Allemagne est armée contre un tel danger.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 7082 à 3642244, ont montré samedi les données de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

Le nombre de morts signalé a augmenté de 170 à 87 298, selon le décompte.

Mme Merkel prévoit également de retirer la France de la liste allemande des zones à risque de coronavirus en raison d’une forte baisse du nombre de cas dans ce pays, ont déclaré vendredi deux sources gouvernementales.

La Slovénie et la Croatie, destinations de vacances d’été populaires, ne seraient également plus classées comme zones à risque, ont ajouté les sources.