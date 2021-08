Angela Merkel brise le silence sur l’Afghanistan pour appeler à une « mission de sauvetage » militaire | Politique | Nouvelles

in

Le chancelier allemand a déclaré que l’Allemagne devait se concentrer sur son opération d’évacuation en Afghanistan. S’exprimant après une réunion avec les dirigeants de son parti CDU, Mme Merkel a déclaré: “Nous vivons des moments difficiles. Nous devons maintenant nous concentrer sur la mission de sauvetage.”

Le dirigeant allemand avait été critiqué pour ne pas avoir fait de déclaration sur la situation actuelle en Afghanistan, notamment après l’assaut des talibans sur Kaboul.

Le chef du bureau berlinois de The Economist, Tom Nuttall, a tweeté plus tôt dans la journée : “Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que nous ayons entendu un seul mot de Merkel, ou de son porte-parole, sur l’Afghanistan ces derniers jours.

“C’est bizarre de ne pas avoir de chancelier.”

Les pays occidentaux se précipitent pour faire sortir le personnel des ambassades et les co-nationaux d’Afghanistan dès que possible.

L’armée néerlandaise prévoit d’opérer “plusieurs” vols vers l’Afghanistan, a déclaré lundi le ministre de la Défense du pays dans un communiqué.

Ank Bijleveld a déclaré qu’un avion était déjà en route vers Kaboul. “En partie en raison de la situation incertaine, plusieurs vols sont prévus”, a-t-elle déclaré.

“Nous faisons tout notre possible pour faire sortir le personnel de l’ambassade, les traducteurs et autres personnes qui méritent notre protection”, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte aux journalistes à La Haye. “Mais c’est très compliqué.”

La semaine dernière, Bijleveld a estimé le nombre de traducteurs afghans et de personnel local à évacuer à “quelques dizaines”, et l’agence de presse ANP a rapporté dimanche que 110 traducteurs et leurs familles, sur les 273 qui travaillaient pour la mission néerlandaise en Afghanistan, ont déjà été évacué.

La commission de la défense du parlement néerlandais doit revenir mardi des vacances d’été pour débattre de la situation en Afghanistan, notamment de l’asile pour les traducteurs et autres personnes bloquées à Kaboul.

