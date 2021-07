Angela Merkel brise les rangs de l’UE avec Emmanuel Macron sur les coups obligatoires de Covid | Monde | Nouvelles

in

La chancelière allemande a déclaré que le programme de vaccination de son pays resterait volontaire alors que le président français était de plus en plus critiqué pour sa dernière décision. M. Macron a rendu les jabs obligatoires pour les soignants dans toute la France, ce qui a indigné nombre de ses critiques les plus farouches.

S’exprimant ce matin, Mme Merkel a déclaré que la pandémie était loin d’être terminée, mais a déclaré qu’une quatrième vague pourrait être évitée par une forte utilisation des vaccins, des tests et une distanciation sociale.

Elle a déclaré aux journalistes: “Il n’y aura pas de vaccinations obligatoires”.

Mme Merkel a fait ces commentaires aux côtés de Jens Spahn, ministre allemand de la Santé, lors d’une visite à l’Institut Robert Koch.

Elle a réitéré son appel pour que les gens profitent du déploiement du vaccin en Allemagne en se présentant pour leurs vaccins.

Elle a rencontré Lothar Wieler, le patron de l’Institut, et a posé pour des photos avec lui à l’extérieur du bâtiment.

La chancelière a déclaré : “Une vaccination ne protège pas seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez.”

Elle a déclaré que plus il y avait de personnes vaccinées “plus nous pourrons vivre à nouveau librement”.

Elle a ajouté: “Parlez-vous. Partout où les gens se connaissent et se font confiance. Campagne pour les vaccinations.

Le chancelier doit démissionner en septembre après 16 ans à la tête de l’Allemagne.

Elle a mis en garde contre le risque potentiel de nouvelles mutations à mesure que la pandémie se prolonge.

Et se référant à la variante Delta, elle a déclaré: “Nous devons apprendre comment le vaccin fonctionne par rapport à la nouvelle variante.”

Plus à venir…