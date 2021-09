Angela Merkel déchirée pour ne pas avoir laissé derrière elle un «grand héritage» – un «défaut» clé dévoilé | Monde | Nouvelles

in

Dans une interview avec Paolo Valentino, auteur du livre “L’ère de Merkel”, le “défaut” de la chancelière allemande a été décrit comme “l’absence de vision”. Le livre se penche sur les 16 années de pouvoir de la chancelière et donne un aperçu de la durée de ” un leader qui a marqué l’histoire allemande, européenne et internationale ».

L’auteur a critiqué le processus de leadership de la chancelière en déclarant : « Je ne pense pas que lorsque nous parlons de Merkel, nous puissions parler d’un grand héritage.

“Toutes les solutions qu’elle a proposées ont toujours eu un côté sombre, un élément d’incomplétude.”

Plus précisément, M. Valentino a critiqué une décision récente prise par Mme Merkel concernant le oui à la mutualisation de la dette, une décision qu’il a décrite comme “une étape jusqu’à récemment impensable pour l’Allemagne”.

L’auteur a balayé sa prise de décision en disant “il a fallu la pandémie pour la convaincre de le faire, mais Merkel continue de l’appeler une initiative ponctuelle. Elle s’inquiète toujours de ne pas brûler tous les ponts ».

Il a décrit cette qualité comme “précisément sa limite” et a poursuivi en disant que Mme Merkel “n’a jamais été touchée par un scandale” car elle préfère souvent ne pas soulever une question alors qu’elle est controversée.

Dans son livre qui compile des histoires inédites, des reconstitutions et des entretiens exclusifs avec ses plus proches collaborateurs, interlocuteurs et opposants, M. Valentino a laissé entendre que la dirigeante avait pu traverser de nombreuses tempêtes pendant son mandat, mais qu’elle avait eu du mal à avoir un impact au-delà de cela.

Le leadership de Mme Merkel prendra fin le 26 septembre, avec les élections fédérales en Allemagne, et M. Valentino pense qu’elle laissera derrière elle “un attachement et un engagement inébranlables au multilatéralisme : le monde que Merkel veut est un monde sans puissance dominante agissant unilatéralement”.

L’écrivain a également critiqué la formule de la chancelière de « démobilisation asymétrique », que le Financial Times qualifie de sa capacité à « désamorcer les conflits les plus aigus avec l’opposition », ce qui signifie que « les électeurs sont bercés d’un sentiment de sécurité » alors qu’elle « émoussait délibérément les problèmes”.

Malgré ses critiques, l’auteur a déclaré que la dirigeante allemande laisserait un “vide derrière elle” et a fait part de ses inquiétudes “qu’avec son départ de la scène, la CDU ne s’effondre”.

Tout en exprimant ses inquiétudes “l’Union européenne manquera certainement du leadership de Merkel”, M. Valentino était convaincu que l’avenir de l’UE est plein d’espoir – “quiconque est chancelier, même s’il n’a pas au départ le prestige et l’autorité de Merkel, aura un poids fort en Europe ”.