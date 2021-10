Angela Merkel déclenche la dernière rangée de l’UE alors que les Néerlandais combattent l’avance allemande – « Oubliez-la ! » | Monde | Nouvelles

La chancelière allemande a appelé les pays de l’UE à approfondir les discussions sur la direction que devrait prendre le bloc des 27 nations afin d’atténuer et de résoudre les différends tels que le différend actuel avec la Pologne sur l’état de droit, après un sommet de deux jours à Bruxelles la semaine dernière. .

Mais, selon l’expert de l’UE Mujtaba Rahman, Mme Merkel entame une guerre des mots avec les pays d’Europe du Nord qui poussent la Commission à retenir les fonds de relance de l’UE jusqu’à ce que la Pologne introduise une série de réformes judiciaires.

Le bloc du nord de l’UE, dirigé par les Pays-Bas, affirme que l’échec de la Commission à montrer une position ferme et des sanctions concrètes à la Pologne pour les violations de l’État de droit, compromettrait la crédibilité de l’UE.

Écrivant pour Politico, M. Rahman a fait valoir que si Mme Merkel gagne cette bataille, les Pays-Bas et leurs alliés voteront contre la recommandation de la Commission d’attribuer des fonds à Varsovie.

De plus, le responsable de la pratique Europe du groupe Eurasia a fait valoir que la mollesse de la chancelière allemande sortante pourrait coûter encore moins au bloc de se conformer à l’avenir à des pays comme la Hongrie et la Pologne.

Il a écrit : « Les déclarations tourmentées de Merkel ont déjà eu un impact négatif sur les incitations pour la Pologne et la Hongrie à se conformer, et le résultat de son apaisement est, naturellement, susceptible d’être plus de défi.

« Jeudi la semaine dernière, Orbán a insisté sur le fait que la Hongrie serait résolument » aux côtés « de la Pologne.

« Et comme le dit une source polonaise de haut rang à propos du président polonais : ‘Kaczynski ne talonne que lorsqu’il a de l’eau jusqu’aux narines. Il est russe dans ce sens.’

« Bien qu’il reste à peine un mois à Merkel et qu’elle soit probablement remplacée par un gouvernement composé des sociaux-démocrates, des verts et des libéraux, qui sera beaucoup plus fort qu’elle ne l’a été sur les questions d’état de droit, de hauts responsables de l’UE préviennent que son poids et l’impact sur le débat ne doit pas être négligé.

Le gouvernement de Viktor Orban, avec son principal allié la Pologne, s’est heurté à Bruxelles sur les libertés des médias, les questions d’état de droit et les droits des LGBT – tout en déclarant que l’intérêt de la Hongrie est de rester membre d’une Union européenne forte.

La semaine dernière, le Premier ministre hongrois a accusé Bruxelles de vouloir s’immiscer dans la politique hongroise et a appelé ses partisans à défendre les acquis de la décennie au pouvoir de son gouvernement nationaliste.

« Bruxelles nous parle et nous traite, avec les Polonais, comme si nous étions un ennemi (…) agitaient le drapeau national et tenaient des banderoles avec des slogans tels que « Bruxelles égale dictature ».