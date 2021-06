Angela Merkel et le Premier ministre néerlandais accusés de complot secret visant à offrir plus d’argent à la Turquie | Monde | Nouvelles

Turquie : Von Der Leyen « aurait pu être mis en place », selon un expert

Selon l’ancien conseiller et rédacteur de discours du président du Conseil européen de l’époque, Donald Tusk, la chancelière allemande et le Premier ministre néerlandais ont offert à la Turquie plus d’argent pour l’accord migratoire de l’UE signé avec le pays méditerranéen. Hugo Brady, qui travaille maintenant pour le Centre international pour le développement des politiques migratoires à Vienne, a affirmé que l’accord prétendument dissimulé entre Mme Merkel et M. Rutte du côté de l’UE et le Premier ministre turc de l’époque, Ahmet Davutoğlu, avait été conclu en 2016 dans le dos de M. Tusk.

Dans un essai pour le groupe de réflexion Groupe d’études géopolitiques, M. Brady a écrit : “[Rutte] a offert unilatéralement à Davutoğlu le double du règlement financier (6 milliards d’euros).”

Ceux qui étaient dans la pièce à ce moment-là nient le récit de M. Brady.

Un responsable a déclaré à Politico: “Le graphique financier a été laissé à la Commission.”

Lors du dernier sommet de l’UE, les dirigeants des États membres ont examiné la proposition de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’augmenter la somme accordée à la Turquie de 3,5 milliards d’euros en échange d’empêcher les réfugiés d’entrer dans l’UE.

L’eurodéputé italien Marco Campomenosi, chef du groupe Lega au Parlement européen, s’est indigné des affirmations de M. Brady.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Si ce qui ressort est vrai, à savoir que Merkel et Rutte en 2016 auraient secrètement accordé plus d’argent que les citoyens européens à la Turquie sans même consulter les autres États membres, ce serait très grave mais je ne le ferais pas. être surpris du tout.

“Malheureusement, cela ne nous surprend pas, ce n’est pas un mystère que les gouvernements d’Allemagne et des Pays-Bas, alignés sur la majorité qui règne dans l’UE depuis des années, visent à endiguer le phénomène migratoire uniquement là où il les intéresse, ou sur le Route des Balkans, abandonnant en revanche des pays comme l’Italie, qui doivent gérer seuls l’urgence en Méditerranée.

“L’attribution d’une pluie de milliards d’euros au sultan Erdogan, qui sera bientôt suivie de 3,5 milliards d’euros supplémentaires par Von der Leyen, n’a pas aidé à résoudre le problème, au contraire, elle a augmenté la capacité du régime turc à contrôler l’Europe et perpétuellement sous chantage.

“Au lieu de résoudre le problème, les événements de ces dernières années confirment que Merkel et Rutte ont encore compliqué les choses : les citoyens européens en sont au détriment.

“Il sera important que le gouvernement italien reprenne au plus vite, malheureusement avec ses propres forces, le chemin engagé par Matteo Salvini pour rejeter ceux qui n’ont pas le droit d’entrer en Europe et qui, depuis qu’il n’est plus ministre, a été interrompu .

« Par ailleurs, Mario Draghi devra faire comprendre à Bruxelles à quel point il est important d’entamer au plus vite des négociations avec le nouveau gouvernement libyen sur la base d’engagements clairs et précis pour éviter de parvenir à un accord erroné, coûteux et contre-productif comme celui en vigueur depuis des années. avec Ankara.”

Début juin, la Commission a annoncé qu’une enveloppe de plus de 14 milliards d’euros (12 milliards de livres sterling) pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027 avait été convenue entre le Parlement européen et le Conseil européen pour financer la Turquie et les Balkans occidentaux.

Le paquet financier alléchant servira d’instrument pour aider les nouveaux membres potentiels de l’UE à préparer leur chemin vers l’adhésion.

L’accord sera désormais traduit en textes juridiques, qui devront être approuvés par le Parlement européen et le Conseil.

Le commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, a déclaré : « Cet accord tant attendu sur notre assistance financière ambitieuse est un signal positif, bienvenu et fort pour les Balkans occidentaux et la Turquie.

“Le paquet convenu est un investissement solide dans l’avenir de la région de l’élargissement et de l’UE, soutenant la mise en œuvre de réformes politiques, institutionnelles, sociales et économiques clés pour se conformer aux normes de l’UE et s’aligner progressivement sur ses règles et politiques.

“Il fournira un financement pour le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, un outil clé pour soutenir la reprise économique de cette région prioritaire.

“Grâce à des investissements dans des secteurs clés tels que la connectivité, les infrastructures, l’environnement et le climat, ainsi que l’énergie et le numérique, il stimulera la convergence avec l’UE et apportera des avantages tangibles aux citoyens.”

Le paquet apportera un soutien à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Monténégro, à la Macédoine du Nord, à la Serbie et à la Turquie avec un budget global de 14,162 milliards d’euros en prix courants pour 2021-2027, à compter du 1er janvier 2021 rétroactivement.

Dans le cas de la Turquie, les fonds serviront également à empêcher les réfugiés d’entrer dans l’UE.

Express.co.uk a contacté les bureaux de presse des gouvernements allemand et néerlandais pour commentaires