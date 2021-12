Angela Merkel étourdit en choisissant l’hymne punk comme bande originale d’adieu militaire | Monde | Nouvelles

Le chancelier vétéran sortant fera aujourd’hui ses adieux à la Bundeswehr (forces armées allemandes). Selon la tradition, Mme Merkel pourra choisir la musique sur laquelle ils lui disent au revoir.

Selon le quotidien allemand Spiegel, pour l’intermède musical de son grand adieu, Mme Merkel a choisi, entre autres, la chanson « Für mich soll’s rote Rosen regnen » [Red roses should rain for me] par Hildegarde Knef.

De plus, la fanfare de la Bundeswehr répète déjà l’hymne « Dieu saint, nous louons ton nom » et la chanson « Du hast den Farbfilm vergessen » [You forgot the colour film], avec laquelle la chanteuse punk Nina Hagen décroche un tube en RDA en 1974.

Le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert n’a pas encore commenté le choix controversé des chansons.

Au cours de sa carrière politique, Mme Merkel a rencontré la chanteuse Hagen, aujourd’hui âgée de 66 ans.

En 1992, Mme Merkel, alors ministre fédérale de la jeunesse et des femmes, était l’invitée de l’émission télévisée Talk im Turm [Talk in the tower] sur la chaîne Sat.1 avec le chanteur punk.

Au cours de la discussion sur la dépendance à l’héroïne, Hagen a provoqué l’indignation, un scandale qui est connu à ce jour : avec les mots « J’en ai marre de vos mensonges, de votre hypocrisie », qu’elle a crié à Mme Merkel et à d’autres panélistes et a finalement quitté le studio.

Le début du grand adieu dans la cour du Bendler Block, le bureau berlinois du ministère, est prévu à 19h30, avant lequel Merkel prononcera un bref discours.

La cérémonie sera également retransmise en direct.

Le grand adieu est considéré comme le plus grand honneur que les forces armées allemandes puissent conférer à un civil.

Outre les chanceliers fédéraux, les présidents fédéraux et les ministres de la Défense sont honorés de cette coutume lors de leur passage. Ses origines remontent au XVIe siècle.

Mme Merkel laisse de grandes chaussures à remplir.

Elle a navigué en Allemagne et en Europe à travers de multiples crises et a été une championne de la démocratie libérale face à la montée de l’autoritarisme dans le monde.

Ses détracteurs disent qu’elle a géré plutôt que résolu les problèmes et laisse à son successeur des décisions difficiles sur de nombreux fronts.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg