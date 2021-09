Angela Merkel face à la révolte des entreprises alors que l’UE restreint les voyages aux États-Unis | Monde | Nouvelles

L’UE s’est contentée de conseiller aux États membres d’interdire les voyages non essentiels en provenance des États-Unis. Depuis que l’avis a été émis par Bruxelles il y a quinze jours, un certain nombre de pays, dont la Bulgarie et la Suède, ont mis en place des restrictions sur les voyages aux États-Unis. L’Union européenne avait levé une précédente interdiction imposée aux vacanciers américains d’entrer dans le bloc, et la décision de Washington de ne pas faire de même a frustré les entreprises allemandes.

Le chef du département du commerce extérieur de la VDMA, Ulrich Ackermann, a déclaré à DW News : « Il est impossible d’installer des machines

“Les machines ne peuvent pas être réparées ou entretenues.

« Les cadres ne peuvent pas visiter leurs filiales

« Dans le secteur de l’ingénierie, nous avons 1 800 filiales aux États-Unis et nous ne pouvons pas non plus nous rendre au salon, ce qui est important car la saison des expositions aux États-Unis commence à l’automne.

Jens Haupt, responsable des services financiers du groupe SMS, a ajouté : « Vous ne savez qu’à court terme si nos employés peuvent entrer ou non.

“Je dois faire des plans de sauvegarde comme comment puis-je couvrir avec la population locale.

« Comment puis-je savoir si j’ai assez de monde à la fin ?

“Cela complique beaucoup l’entreprise et, par conséquent, rend les choses très difficiles à planifier.”

Cela survient alors que la chancelière a cherché à encourager les Allemands non vaccinés à recevoir le jab lors de son podcast hebdomadaire dimanche.

Mme Merkel a déclaré aux auditeurs “il n’a jamais été aussi simple de se faire vacciner. Cela n’a jamais été aussi rapide”.

Elle a déclaré: “Malheureusement, le taux d’infection et le nombre de patients Covid-19 ont de nouveau augmenté ces dernières semaines.

« Pour traverser l’automne et l’hiver, nous devons convaincre plus de gens de se faire vacciner. Je vous demande : protégez-vous et protégez les autres. Se faire vacciner.”