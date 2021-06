Angela Merkel fait rage au Portugal après l’échec de la décision touristique britannique | Monde | Nouvelles

in

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chancelière allemande a déclaré que l’échec de l’UE à se mettre d’accord sur une politique de voyage commune sur le coronavirus commençait à “se retourner contre lui”. Dans un coup clair au Portugal, Mme Merkel a déclaré que la décision du pays d’autoriser les vacanciers britanniques à entrer dans le pays pourrait coûter au bloc une augmentation des cas de Covid.

Elle a déclaré: «Ce que je regrette, c’est que nous n’avons pas encore été en mesure d’obtenir un comportement uniforme entre les États membres en termes de restrictions de voyage.

“Cela se retourne contre lui.

“Nous avons maintenant une situation au Portugal qui aurait peut-être pu être évitée, et c’est pourquoi nous devons travailler encore plus dur là-dessus.

“Nous avons fait d’assez bons progrès ces derniers mois, mais nous ne sommes pas encore là où j’aimerais que l’Union européenne soit.”

L’UE n’a pas encore ajouté le Royaume-Uni à sa liste de pays sûrs pour voyager.

Cependant, comme la liste n’est pas contraignante pour les États membres de l’UE, le Portugal et l’Espagne ont décidé d’autoriser l’entrée des touristes britanniques malgré tout.

L’Organisation mondiale de la santé a averti vendredi que la variante Delta devenait rapidement la souche mondialement dominante de COVID-19 en raison de sa “transmissibilité considérablement accrue”.

Le leader allemand a également pris un coup à Londres, appelant l’UEFA à agir de manière responsable concernant les plans d’organiser la finale du tournoi de football Euro 2020 à Londres en raison de problèmes de sécurité liés à la propagation du coronavirus en Angleterre.

Elle a ajouté : “J’espère que l’UEFA agira de manière responsable en ce qui concerne les matches de l’Euro.

LIRE LA SUITE: L’UE se prépare au pandémonium – La Suède surnommée “la prochaine à partir”

“Je n’aimerais pas y voir des stades bondés, et je soutiens tous les efforts déployés par le gouvernement britannique pour faire respecter les mesures d’hygiène nécessaires.”

Cela survient alors que le gouvernement britannique a annoncé mardi que plus de 60 000 fans de football seront autorisés à assister aux demi-finales et à la finale à Wembley s’ils ont un test Covid-19 négatif ou prouvent qu’ils sont doublement vaccinés.

L’UEFA ferait pression pour que 2 500 VIP assistent à la finale de la compétition le 11 juillet sans être soumis aux exigences de quarantaine qui s’appliquent aux autres voyageurs internationaux.

Le gouvernement et l’UEFA ont entamé des pourparlers sur les restrictions de voyage, qu’une source britannique a qualifiées de “positives” et que “les derniers détails sont en cours d’élaboration”, bien que les ministres aient indiqué que certaines restrictions resteraient en place.

A NE PAS MANQUER :

Brexit en direct: l’UE raille le Royaume-Uni « isolé » à l’occasion de son 5e anniversaire [LIVE BLOG]

Guerre commerciale évitée ! Les eurocrates discutent de plans pour mettre fin au blocus des saucisses [ANALYSIS]

Darren Grimes dénonce les plans du bloc pour retirer les programmes britanniques de la télévision européenne [VIDEO]

Des rapports antérieurs avaient suggéré que la finale pourrait être déplacée à Budapest si un accord ne pouvait pas être trouvé, et le Premier ministre italien Mario Draghi a également déclaré que Rome pourrait fournir un lieu alternatif.

Mais dans un communiqué, l’UEFA a déclaré: “L’UEFA, la fédération anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 à Wembley et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs.”

Pendant ce temps, les voyageurs britanniques continuent de faire face à des restrictions concernant les vacances à l’étranger.

La capacité de fréquentation pour les matchs de clôture du tournoi au stade a été portée à 75 %, ce qui pourrait voir certaines des plus grandes foules pour un événement sportif au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Tous les détenteurs de billets devront avoir un test de coronavirus négatif ou fournir une preuve de deux doses d’un vaccin 14 jours avant un match.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: “Alors que nous continuons de progresser sur notre feuille de route en dehors du verrouillage, assurer la sécurité du public reste notre priorité absolue.

“Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’UEFA et la FA pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à plus de fans de voir l’action en direct.

“La finale promet d’être un moment inoubliable dans notre rétablissement national de la pandémie.”

Le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré que les matchs “montreront que lorsqu’il s’agit de grands événements sportifs, Londres ne peut tout simplement pas être battu” et a exhorté les Londoniens à respecter les règles de Covid pendant le tournoi.

Mark Bullingham, directeur général de la FA, a déclaré: “Nous espérons que ce programme jette les bases du retour en toute sécurité des fans dans les stades de tout le pays la saison prochaine.”