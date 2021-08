Angela Merkel honteuse alors que l’armée allemande ne parvient à sauver que SEPT personnes | Politique | Nouvelles

in

Le premier de plusieurs avions militaires allemands arrivés à Kaboul n’a pu évacuer que sept personnes, a déclaré un porte-parole de la politique étrangère du parti de la chancelière Angela Merkel, en raison du chaos à l’aéroport de la capitale afghane.

La mission principale de l’avion de transport militaire A400M, dans ce que la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a qualifié d'”atterrissage fulgurant”, était de faire venir des soldats allemands pour organiser et sécuriser l’évacuation.

“Nous avons une situation très chaotique, dangereuse et complexe à l’aéroport”, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision ARD.

« ..Nous avions très peu de temps, nous n’avons donc embarqué que des personnes qui étaient sur place. En raison de la situation chaotique, peu de personnes ont pu être à l’aéroport. »

Sept personnes ont réussi à monter à bord de l’avion, a déclaré le porte-parole du groupe parlementaire conservateur CDU/CSU pour la politique étrangère, Johann Wadephul, à la chaîne Deutschlandfunk.

La nouvelle a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter faisant honte à la chancelière allemande Angela Merkel pour la mission apparemment ratée.

Une personne a déclaré : « L’efficacité allemande semble toujours échouer quand elle est le plus nécessaire… »

Et un autre : « Content de voir que les alliés font leur part… »

Quelqu’un d’autre a fait écho: “Tant pour l’efficacité.”

A quoi un autre utilisateur a répondu : “L’efficacité allemande est un mythe !”

Une troisième personne a ajouté : “L’Allemagne typique de nos jours.”

L’armée allemande utilise Tachkent comme plaque tournante vers laquelle elle prévoit d’amener les personnes évacuées.

“Maintenant, il est important que nous puissions tout mettre en place sur le terrain afin que nous puissions faire sortir les gens”, a déclaré Kramp-Karrenbauer.

“Ce ne sont pas seulement des citoyens allemands, ce sont aussi du personnel local, des personnes à risque. Nous soutiendrons également d’autres pays”, a-t-elle ajouté.

L’Allemagne a annoncé lundi qu’elle transporterait par avion des milliers de personnes ayant la double nationalité germano-afghane ainsi que des militants des droits de l’homme, des avocats et d’autres personnes qui ont travaillé avec les forces de l’OTAN dans le pays.

Mme Merkel a averti que les Afghans fuyant vers les pays voisins pourraient se rendre en Europe, dans une répétition de la crise des migrants de 2015, s’ils ne reçoivent pas une aide humanitaire suffisante.

L’Allemagne a ouvert ses frontières il y a six ans à plus d’un million de migrants, dont beaucoup de Syriens, fuyant la guerre et la pauvreté : une décision qui a valu les applaudissements de Merkel à l’étranger mais qui a érodé son capital politique chez elle.

Elle prévoit se retirer après les élections fédérales du 26 septembre.

Armin Laschet, le président de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) qui se présente pour lui succéder, a appelé à de futures interventions militaires à l’étranger pour avoir un objectif, un calendrier et une stratégie de sortie clairs.

“La leçon des 20 dernières années est que l’objectif du changement de régime, d’intervenir militairement pour mettre fin à une dictature afin de construire une démocratie, a presque universellement échoué”, a-t-il déclaré à Rostock, dans le nord de l’Allemagne.