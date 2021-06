Angela Merkel humiliée en tant que chef de la santé accusée d’avoir donné des masques douteux aux sans-abri | Monde | Nouvelles

in

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a été accusé par les partenaires de la coalition de son parti, les sociaux-démocrates (SPD), après la publication d’un rapport révélant que son ministère prévoyait de distribuer des masques inutilisables aux personnes vulnérables.

M. Spahn, proche allié d’Angela Merkel, aurait élaboré les plans mais ceux-ci ont été refusés par le ministère du Travail du SPD.

L’accusation choquante, que Spahn nie, a déclenché des appels à la démission du ministre.

Le chef du SPD, Saskia Esken, a déclaré : «[Spahn] assez clairement au cours de l’année écoulée a tenté de distribuer des masques qui n’ont pas passé tous les tests nécessaires aux personnes qui ne peuvent pas se défendre contre ces mauvais masques, les personnes handicapées, les personnes dans les refuges pour sans-abri et autres. »

Les allégations sont apparues un peu plus de trois mois avant que les Allemands ne se rendent aux urnes pour les élections fédérales.

Angela Merkel et d’autres membres de haut rang de la CDU ont soutenu M. Spahn.

Le successeur de Mme Merkel, Armin Laschet, a déclaré que les appels à la démission de M. Spahn sont une tentative “de marquer des points avec une campagne négative”.

Le gouvernement d’Angela Merkel fait face à de plus en plus de critiques concernant le déploiement du vaccin en Allemagne qui a sombré dans un quasi-chaos alors qu’il est apparu que des personnes de 80 ans devaient remplir 10 formulaires avant de pouvoir obtenir un vaccin.

Seulement 10 pour cent de la population adulte allemande a reçu sa première dose de vaccin et le pays ne figure même pas sur la liste des 20 premiers pays en termes de taux dans le monde.

“C’est, je crois, un attribut que nous, Allemands, avons peut-être besoin d’apprendre un peu plus, parallèlement à notre tendance au perfectionnisme.”

Mais la confiance dans le programme de vaccination est faible après que l’Allemagne a rejoint d’autres pays de l’UE en suspendant temporairement l’utilisation du tir d’AstraZeneca pour des raisons de sécurité.

Et le soutien à la coalition au pouvoir de Mme Merkel a pris un coup dans les sondages d’opinion, les Verts se rapprochant à seulement deux points d’eux avant les élections nationales de septembre.

Le soutien aux démocrates-chrétiens (CDU) et à leur parti frère bavarois CSU – ensemble surnommé “l’Union” – a plongé à 25 pour cent, selon un sondage Kantar publié en mai.

La chute de deux points de pourcentage par rapport à la semaine précédente était la quatrième baisse consécutive du soutien à l’alliance conservatrice à un niveau jamais vu depuis début mars de l’année dernière.

Le Premier ministre bavarois et leader de la CSU, Markus Soeder, un candidat possible pour remplacer Mme Merkel à la chancelière en septembre, a déclaré : “Il y a un changement d’humeur dans le pays.

“L’Union doit montrer qu’elle a encore de la force et des idées et qu’elle n’est pas épuisée et usée.

“Il a besoin de nouveaux commencements maintenant.”