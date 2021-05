Angela Merkel news: Crise car la plupart des Allemands veulent un changement de gouvernement lors des élections | Monde | Nouvelles

La chancelière allemande Mme Merkel a précédemment déclaré qu’elle quitterait ses fonctions de direction après près de 16 ans. Mais à peine quatre mois avant les élections cruciales, son gouvernement a subi un nouveau coup. Un sondage de l’Institut Allensbach de démoscopie auprès de 1 028 personnes entre le 23 avril et le 6 mai a révélé que les deux tiers appelaient à un nouveau gouvernement, tandis que plus de 67% souhaitaient «des politiques différentes dans de nombreux domaines».

Le sondage a également révélé qu’environ la moitié des personnes interrogées souhaiteraient une déclaration claire de la coalition des partis, tandis que l’autre moitié ne considère pas cela comme une priorité.

Seul un cinquième (20%) est favorable à ce que l’Allemagne ait éventuellement un gouvernement minoritaire, tandis que 57% souhaitent de nouvelles élections si le résultat gagnant n’est pas suffisant pour une majorité stable.

La protection de l’environnement et du climat sont citées comme les questions les plus importantes lorsqu’il s’agit de la nécessité d’une politique différente, avec plus de 55% des personnes estimant qu’il devrait y avoir un changement de direction sur ce sujet.

Un peu plus de la moitié souhaiteraient une politique de réfugiés et d’intégration différente, suivie des retraites, de l’éducation, de la lutte contre la pandémie de coronavirus et du marché du logement.

Allensbach a fait une distinction en fonction de l’appartenance à un parti sur la politique des réfugiés, et le sondage a montré que les partisans de la CDU, de l’AfD et du FDP considèrent que c’est le plus important de tous.

La politique des réfugiés de Mme Merkel a fait l’objet de vives critiques de la part des partis politiques rivaux, il n’y a donc pas grand-chose à penser que les personnes interrogées dans ce sondage ont changé d’avis.

Pour la majorité des hommes, la question des réfugiés est considérée comme la plus importante, tandis que pour les femmes, c’est la protection du climat.

Comparée au niveau régional, dans les États de l’Allemagne de l’Est, la demande d’une nouvelle politique de réfugiés et d’intégration est considérée comme une priorité, et dans les États occidentaux, c’est une politique climatique.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: Macron menace de conclure un accord de financement avec le Royaume-Uni

Au cours de leurs campagnes électorales, aucun parti politique n’a parlé en profondeur des retraites, mais la question occupe la deuxième place parmi les partisans de cinq des six partis, et n’est différente que parmi les partisans des Verts.

Dans un autre coup dur pour Mme Merkel la semaine dernière, l’Allemagne a été avertie que l’inflation pourrait sauter au-dessus de trois pour cent alors que le temps de la chancelière allemande au sommet se terminait dans le chaos.

Mais Isabel Schnabel, une économiste allemande qui est également actuellement membre du conseil exécutif de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que cette augmentation serait comparable à la stratégie de la banque et ne nécessiterait aucun changement dans la politique monétaire actuellement extrêmement souple.

L’expert financier a déclaré à NTV en Allemagne: «Ce que nous constatons, c’est que la pandémie a provoqué des fluctuations très prononcées de l’inflation.

NE MANQUEZ PAS

Avertissement de l’UE: la crise se profile alors que le bloc devrait perdre 675 milliards de livres sterling [ANALYSIS]

Crise de la zone euro: les anciens dirigeants de la BCE émettent un avertissement accablant sur la dette [REPORT]

De nouvelles manifestations éclatent en Espagne suite à la fermeture de Nissan [VIDEO]

«On a pu voir que l’inflation a chuté massivement en territoire négatif l’année dernière, et cette année, nous avons vu qu’il y avait une forte hausse de l’inflation.

“Cela ira encore plus loin. En Allemagne, nous prévoyons que l’inflation pourrait bien dépasser 3%.”

On a également demandé à Mme Schnabel s’il existe un moyen de sortir de la politique monétaire expansionniste.

Elle a répondu: «Si nous constatons que soudainement il y a eu une évolution très rapide de l’inflation, ce qui n’est vraiment pas apparent pour le moment, alors bien sûr nous devrons prendre nos mesures et bien sûr nous devrons le faire progressivement.

“Il faut s’y préparer, notamment par la communication, pour que chacun ait l’opportunité de s’y adapter progressivement.”

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.