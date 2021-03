Angela Merkel news: Fury alors que Covid jab se concentre à la fin de Pâques | Monde | Nouvelles

Malgré les inquiétudes d’une troisième vague de pandémie et un déploiement lent des vaccins, certains centres de vaccination devraient fermer pendant les vacances de Pâques. Cela vient du fait que seulement 15 pour cent de la population allemande ont été vaccinés.

Le tabloïd le plus vendu du pays, Bild, a écrit: «La chancelière Merkel et de nombreux experts mettent en garde contre la troisième vague corona.

«Vacciner, vacciner, vacciner était la devise.

« Et l’Allemagne? Dans certains centres de vaccination préfèrent prendre une pause de Pâques. »

Torsten Krauel, commentateur en chef du journal allemand De Welt, a demandé: « Comment cela peut-il être au début de la troisième vague?

« Cela ressemble à du quotidien, cela ressemble à une panne de télévision au milieu d’une Bundesliga samedi, comme un week-end sacré pour les pompiers lorsque le toit de l’église est en feu le dimanche. »

M. Krauel a poursuivi son attaque contre Mme Merkel, affirmant que les vacances de Pâques « conduisaient à une impatience répandue car compréhensible ».

Leave.EU s’est tourné vers Twitter pour se moquer des dirigeants allemands et a déclaré: « Les dirigeants allemands ont été frappés par la presse pour cela … Parce que tout le monde sait que COVID-19 prend les vacances! »

On pense que les centres de vaccination du Brandebourg, de la Thuringe et de la Sarre seront fermés au moins quelques jours au cours du long week-end.

LIRE LA SUITE: l’UE humiliée alors que l’enquête sur AstraZeneca s’est retournée contre lui

Mme Merkel a admis que la décision d’étendre les restrictions – qui incitait les gens à rester chez eux pendant cinq jours aux alentours de Pâques – était une « erreur » et en a pris l’entière responsabilité.

Elle a déclaré: « L’idée du soi-disant repos de Pâques était une erreur, il y avait de bonnes raisons à cela, mais il n’a pas été possible de la mettre en œuvre suffisamment bien en si peu de temps, si elle sera jamais réalisable d’une manière qui l’effort et les avantages sont dans un équilibre raisonnable.

«Et je veux être clair sur autre chose: cette erreur est uniquement mon erreur.

«Parce qu’en fin de compte, je suis responsable de tout en tant que bureau.

« Par conséquent aussi pour la décision de lundi sur le soi-disant repos de Pâques.

« Une erreur doit être qualifiée d’erreur et surtout elle doit être corrigée, et si possible cela doit être fait à temps.

«En même temps, je sais que tout ce processus entraînera une incertitude supplémentaire.

«Je le regrette profondément et pour cela, je demande pardon à tous les citoyens.

« Je regrette d’autant plus cette incertitude supplémentaire parce que nous sommes, et malheureusement c’est toujours vrai, dans la troisième vague de la pandémie causée par les mutations. »

Les « jours de repos » de Pâques duraient à l’origine cinq jours entre le jeudi saint et le lundi de Pâques.